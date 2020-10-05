Заморожена піца: рекордний попит у рік пандемії і ювілей у Німеччині

Чим харчуватися у рік пандемії, сидячи в самоізоляції чи працюючи у віддаленому режимі? У Німеччині для багатьох домашніх господарств, особливо для тих, що з дітьми, відповідь очевидна: треба запастися піцою. Замороженою піцою. Це зручно, дешево і найчастіше смачно.

Запас на випадок карантину

"Продажі замороженої піци встановлять цього року черговий рекорд", - прогнозує Німецький інститут заморожених харчових продуктів у Берліні (Deutsches Tiefkühlinstitut, dti), що представляє інтереси виробників цієї продукції. За його даними, кожен житель об'єднаної Німеччини з'їв торік у середньому 13 піц із морозильника.

Упаковка першої замороженої піци в історії ФРН, що надійшла у продаж у жовтні 1970 року

У цілому один мільярд з гаком або близько 360 000 тонн. Цього року, проаналізував dti, попит на заморожені піци різко пішов угору в тиждень з 9-го по 15 березня: це був якраз той момент, коли в Німеччині на тлі швидкого поширення коронавірусу починали запроваджувати карантинні заходи, а мешканці країни скуповували про запас продукти харчування і товари першої необхідності. Утім, попит неухильно зростав і упродовж попередніх років та десятиліть. Десять років тому на душу населення припадало десять піц, 20 років тому - п'ять, а 30 років тому - усього три.

Читайте також: Найтрадиційнішу піццу в Римі випікає… українець

Інновація від Dr. Oetker

А 50 років тому жителі Німеччини узагалі ще не знали про існування такого продукту харчування, допоки у жовтні 1970 року німецький концерн Dr. Oetker не відправив до західнонімецьких супермаркетів перші партії замороженої піци. До населення соціалістичної НДР ця інновація дійшла значно пізніше. А перше у світі серійне виробництво замороженого варіанту традиційної італійської страви було налагоджено в США компанією Celentano Brothers у 1957 році, вказує Dr. Oetker.

Конвеєрне виробництво піци на заводі Dr. Oetker у східнонімецькому Віттенбурзі

З нагоди ювілею багатопрофільний сімейний концерн з міста Білефельд із майже 130-річною історією, харчовий підрозділ якого зібрав у 2019 фінансовому році виручку в розмірі 3,4 мільярда євро, з метою самореклами нагадав німецьким споживачам, що саме він познайомив їх з настільки улюбленою стравою з категорії напівфабрикатів або, висловлюючись сучасною термінологією, "зручною їжею" (convenience food).

Читайте також: Німецька кухня - тільки сосиски й картопля?

Піца із салямі подобається німцям, піца з моцареллою - іншим

Перша у ФРН заморожена піца мала звучну назву Pizza alla Romana. Її інгредієнтами були помідори, перець, сир моцарелла і ковбаса мортаделла - класичний набір, що зберігся донині, хіба що варену мортаделлу тепер практично повністю витіснила копчена салямі. Саме піца зі салямі є сьогодні в Німеччині найпопулярнішим варіантом заморожених піц будь-яких виробників, свідчить інститут dti.

Дивитись відео 00:57 Поділитись Піца у космосі: так її готують у невагомості (05.12.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2olSo Піца у космосі: так її готують у невагомості

Та перша піца продавалася разом з алюмінієвої тарілкою, у якій вона готувалася в духовці протягом 30 хвилин. "Вона була розрахована на дві персони і коштувала 2,95 марки, що було зовсім не дешево за часів, коли найманий працівник заробляв у середньому 1100 німецьких марок на місяць", - розповідає Dr. Oetker у ювілейній статті на своєму сайті.

Сьогодні найпопулярніша у Німеччині піца з асортименту харчового гіганта - Ristorante Salame - коштує, якщо замовляти в інтернеті, від 1,63 євро за 320 грамів або приблизно п'яти євро за кілограм. Деякі найменування дешевші, інші доходять до восьми євро за кілограм. А ось всюди у світі за межами Німеччини найбільшою популярністю користується Ristorante Mozzarella, повідомляє концерн, який продає у 50 країнах понад 400 варіантів заморожених піц. За його власним визнанням, вони стали "локомотивом серед продуктів харчування Dr. Oetker".

Дивитись відео 04:21 Поділитись Італія: піца за чужий кошт Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/19Hur Італія: піца за чужий кошт