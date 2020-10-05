Заморожена піца: рекордний попит у рік пандемії і ювілей у Німеччині

Чим харчуватися у рік пандемії, сидячи в самоізоляції чи працюючи у віддаленому режимі? У Німеччині для багатьох домашніх господарств, особливо для тих, що з дітьми, відповідь очевидна: треба запастися піцою. Замороженою піцою. Це зручно, дешево і найчастіше смачно.
Запас на випадок карантину
"Продажі замороженої піци встановлять цього року черговий рекорд", - прогнозує Німецький інститут заморожених харчових продуктів у Берліні (Deutsches Tiefkühlinstitut, dti), що представляє інтереси виробників цієї продукції. За його даними, кожен житель об'єднаної Німеччини з'їв торік у середньому 13 піц із морозильника.
Упаковка першої замороженої піци в історії ФРН, що надійшла у продаж у жовтні 1970 року
У цілому один мільярд з гаком або близько 360 000 тонн. Цього року, проаналізував dti, попит на заморожені піци різко пішов угору в тиждень з 9-го по 15 березня: це був якраз той момент, коли в Німеччині на тлі швидкого поширення коронавірусу починали запроваджувати карантинні заходи, а мешканці країни скуповували про запас продукти харчування і товари першої необхідності. Утім, попит неухильно зростав і упродовж попередніх років та десятиліть. Десять років тому на душу населення припадало десять піц, 20 років тому - п'ять, а 30 років тому - усього три.
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Інновація від Dr. Oetker
А 50 років тому жителі Німеччини узагалі ще не знали про існування такого продукту харчування, допоки у жовтні 1970 року німецький концерн Dr. Oetker не відправив до західнонімецьких супермаркетів перші партії замороженої піци. До населення соціалістичної НДР ця інновація дійшла значно пізніше. А перше у світі серійне виробництво замороженого варіанту традиційної італійської страви було налагоджено в США компанією Celentano Brothers у 1957 році, вказує Dr. Oetker.
Конвеєрне виробництво піци на заводі Dr. Oetker у східнонімецькому Віттенбурзі
З нагоди ювілею багатопрофільний сімейний концерн з міста Білефельд із майже 130-річною історією, харчовий підрозділ якого зібрав у 2019 фінансовому році виручку в розмірі 3,4 мільярда євро, з метою самореклами нагадав німецьким споживачам, що саме він познайомив їх з настільки улюбленою стравою з категорії напівфабрикатів або, висловлюючись сучасною термінологією, "зручною їжею" (convenience food).
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Піца із салямі подобається німцям, піца з моцареллою - іншим
Перша у ФРН заморожена піца мала звучну назву Pizza alla Romana. Її інгредієнтами були помідори, перець, сир моцарелла і ковбаса мортаделла - класичний набір, що зберігся донині, хіба що варену мортаделлу тепер практично повністю витіснила копчена салямі. Саме піца зі салямі є сьогодні в Німеччині найпопулярнішим варіантом заморожених піц будь-яких виробників, свідчить інститут dti.
Та перша піца продавалася разом з алюмінієвої тарілкою, у якій вона готувалася в духовці протягом 30 хвилин. "Вона була розрахована на дві персони і коштувала 2,95 марки, що було зовсім не дешево за часів, коли найманий працівник заробляв у середньому 1100 німецьких марок на місяць", - розповідає Dr. Oetker у ювілейній статті на своєму сайті.
Сьогодні найпопулярніша у Німеччині піца з асортименту харчового гіганта - Ristorante Salame - коштує, якщо замовляти в інтернеті, від 1,63 євро за 320 грамів або приблизно п'яти євро за кілограм. Деякі найменування дешевші, інші доходять до восьми євро за кілограм. А ось всюди у світі за межами Німеччини найбільшою популярністю користується Ristorante Mozzarella, повідомляє концерн, який продає у 50 країнах понад 400 варіантів заморожених піц. За його власним визнанням, вони стали "локомотивом серед продуктів харчування Dr. Oetker".
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Незвичні кулінарні вподобання німців
Сирий фарш із цибулею
М'ясний фарш (традиційно - зі свинини), посолений і поперчений, у Німеччині називається "мет" (Mett). На одному з діалектів первісно так називали просто "їжу", або "м'ясо". І хоча їсти сире м'ясо не завжди безпечно (зокрема, через загрозу підхопити вірус гепатиту E), в Німеччині важко втриматися перед бутербродом чи булкою з метом. Hackepeter - ще одна назва цієї німецької страви.
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Незвичні кулінарні вподобання німців
Тост "Гаваї"
Смакоту з багатообіцяючою назвою Toast Hawaii (тост "Гаваї") вигадав перший в історії Німеччини телевізійний кухар Клеменс Вільменрод (Clemens Wilmenrod) в середині 1950-х років. Запечений у духовці тостерний хліб із шинкою, шматком ананаса (зазвичай консервованого), плавленим сиром та коктейльною вишенькою (на фото) одразу полюбився широкому колу споживачів, і не лише в Німеччині.
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Незвичні кулінарні вподобання німців
Кров'яна ковбаса
Кров'янку (Blutwurst) їдять не лише німці. Але в Німеччині вона - незамінний складник одразу кількох незвичних страв. Жителі Рейнської області на заході ФРН, приміром, їдять ковбасу, перед цим посмаживши її на сковорідці, з картопляним пюре і яблучним мусом. Ця страва називається "Небо і земля". Берлінці ж мають свій варіант - з картоплею і квашеною капустою - і називають його "Мертва бабця".
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Незвичні кулінарні вподобання німців
Нашпигований шлунок свині
Найвідоміший варіант цієї досить давньої страви родом із німецького Пфальцу, Pfalzer Saumagen. Таким свинячим шлунком, нашпигованим кількома сортами м'яса, вареною картоплею, яйцями, прянощами та ароматними спеціями, смакував не лише колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль (Helmut Kohl), але і його високорангові гості. Серед них - Маргарет Тетчер, Михайло Горбачов, Рональд Рейган.
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Незвичні кулінарні вподобання німців
Зельц
Холодець, або ж зельц (Sülze) - смакує не кожному. В цієї німецької страви - багато рецептів. У деяких південних регіонах Німеччини та в Швейцарії цю страву також називають фаршированим шлунком (Schwartenmagen).
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Незвичні кулінарні вподобання німців
Сир, зроблений руками
Зроблений руками сир (Handkäse) традиційно виготовляють у центральному регіоні Німеччині - Гессені. Але з особливою ніжністю до нього ставляться, схоже, лише в рідному краї. Багатьох напівпрозорий сир радше відштовхує через свій характерно різкий запах. Подають його зазвичай в оцетовому маринаді із сирою цибулею. До нього - скляночку молодого яблучного вина, так само традиційного для Гессену.
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Незвичні кулінарні вподобання німців
Лабскаус
Головне в цій популярній у північних регіонах Німеччини страві - спосіб її приготування: тривале тушкування в глиняному горщику чи казанку. Лабскаус (Labskaus) здавна готують із яловичої солонини, буряку і картоплі, поступово перетворюючи їх на "кашу". Апетитно лабскаус не виглядає, але разом із оселедцем, солоним огірком і смаженим яйцем ця страва приємно здивує навіть витончених гурманів.
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Незвичні кулінарні вподобання німців
Вугор
Вугор (Aal) - один із найдорожчих делікатесів. Традиційно з нього, а також сухофруктів, корінняків, прянощів та залишків учорашнього обіду, варять легендарний гамбурзький "кислий суп" - Hamburger Aalsuppe. Кислий, тому що заправляють його оцтом. Знаним є і копчений варіант вугра.
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Незвичні кулінарні вподобання німців
Рольмопс
Мариновані в оцті філе оселедця згортають у рулет і скріплюють дерев'яними паличками: так готують закуску, яка з'явилася в XIX столітті в Берліні. Рулети з начинкою з корнішонів та цибулі мали нагадувати мордочки мопсів, які тоді саме стали модними в місті, звідси й назва - рольмопс (Rollmops).
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Незвичні кулінарні вподобання німців
Мільбенкезе
Сказати, що німці побляють споживати комах, важко. Але якщо мікроскопічні кліщі (Milben) беруть участь у процесі виготовлення особливого сорту сиру під назвою "мільбенкезе" (Milbenkäse), жодних зауважень до цього ніхто не має. Це, скоріш за все, найекстравагантніший сир, технологія виготовлення якого відома в Німеччині з часів середньовіччя.
Автор: Елізабет Ґренір