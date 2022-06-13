З українського радіоефіру майже зникла музика російською - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що російськомовні пісні практично зникли з ефірів українських радіостанцій. Про це йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена від 13 червня.

"Аналіз добового ефіру за 30 травня 2022 року п'ятнадцяти телерадіоорганізацій, які здійснюють загальнодержавне радіомовлення, проведений секретаріатом уповноваженого із захисту державної мови, показав лише один випадок трансляції російськомовної пісні", - йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Також у мовного омбудсмена зазначають, що 62% музики на радіо є україномовною.

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Водночас як йдеться у повідомленні, під час моніторингу було зафіксовано випадки використання російської мови під час радіопрограм, як з боку ведучих, так і з боку експертів. За словами Кременя, це обмежує права громадян на отримання інформації українською. "Згідно з висновком Конституційного Суду України, застосування режиму двомовності в публічному просторі шляхом змішування української мови з будь-якою іншою не відповідає конституційному статусу української мови як єдиної державної та порушує право громадянина України на отримання інформації державною мовою", - наголосив мовний омбудсмен.

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