Усі пасажири, яких евакуюють рейсом з Італії, є здоровими - Ляшко

Усі громадяни України, яких евакуюють рейсом з аеропорту Венеції в Італії, здорові і підписали угоду про самоізоляцію. Про це в неділю, 15 березня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Києві.

"На борту літака перебувають двоє медпрацівників з Центру медицини катастроф. Вони забезпечені експрес-тестами на коронавірус і градусником. Італійські медики повідомили, що для всіх пасажирів були проведені три скринінги, і всі громадяни здорові. Ми всім запропонували підписати угоду на самоізоляцію. Ми після прильоту будемо робити вибірковий контроль усіх пасажирів", - повідомив Ляшко, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Тим часом міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що всі пасажири вже пройшли реєстрацію. "123 громадян України вже зареєстровані, а також чотири людини, які мають посвідчення на проживання. Троє людей з додаткового списку не прибули вчасно в аеропорт і відповідно не зареєстровані", - зазначив він. Криклій також повідомив, що, коли рейс прибуде в аеропорт "Бориспіль", всіх громадян оглянуть.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у свою чергу уточнив, що в сформованих раніше списках людей, які виявили бажання евакуюватися з Італії, є дві людини, які мають дозвіл на постійне проживання в Україні, і двоє людей, що мають паспорти інших держав.

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"Щоб уникнути будь-яких спекуляцій або дезінформації, якої зараз, на жаль, дуже багато, скажу, що на борту перебувають чотири особи, дві з яких мають дозвіл на постійне проживання в Україні ... І ще дві особи - це громадяни України, у яких ми виявили попутно паспорти інших держав, але для нас вони залишаються громадянами України з огляду на наше законодавство, тому вони повернуться також додому", - зазначив міністр. Він уточнив, що раніше набагато більше людей погодилися евакуюватися з Італії в Україну цим рейсом, проте пізніше вони з різних причин відмовилися.