З цивільних у військові: як на Донбасі воюють мобілізовані

КонфліктиУкраїнаЗ цивільних у військові: як на Донбасі воюють мобілізованіTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаНіколас Конноллі26 хв. тому26 хв. томуТисячі українців після початку повномасштабного вторгнення вперше в житті взяли до рук зброю. Репортаж DW з передової про тих, хто нині боронить Донбас, про різницю між цивільним і військовим життям і про те, що додає сил під постійним вогнем. https://p.dw.com/p/4QggHРеклама