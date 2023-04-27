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З цивільних у військові: як на Донбасі воюють мобілізовані

Ніколас Конноллі
26 хв. тому

Тисячі українців після початку повномасштабного вторгнення вперше в житті взяли до рук зброю. Репортаж DW з передової про тих, хто нині боронить Донбас, про різницю між цивільним і військовим життям і про те, що додає сил під постійним вогнем.

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