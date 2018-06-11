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Юрій Колобов

Юрій Колобов - колишній міністр фінансів України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Колобов".

Юрій Колобов перебував на посаді міністра фінансів України з 2012 до 2014 року. Після повалення режиму Віктора Януковича Юрій Колобов ще певний час залишався в Україні. Але у вересні 2014 року він виїхав в Іспанію. У березні 2015 року в Іспанії Юрій Колобов був заарештований за запитом української прокуратури, яка звинуватила його в завданні матеріального збитку державі в ході приватизації "Укртелекому". Розглянувши справу Колобова, судді Національної судової палати Іспанії вирішили, що поки що немає підстав для видачі підозрюваного. Утім, вони допустили можливість повторного розгляду справу про екстрадицію, якщо "обвинувачення на адресу Юрія Колобова будуть конкретнішими". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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