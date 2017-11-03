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Юрій Гарбуз

Юрій Гарбуз - український державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Гарбуз".

Юрій Гарбуз є представником політичної партії Європейська солідарність. З 2016 до 2018 року Юрій Гарбуз очолював Луганську обласну військово-цивільну державну адміністрацію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У поліції не виключають політичних мотивів убивства голови фракції БПП у Сєверодонецьку

У поліції не виключають політичних мотивів убивства голови фракції БПП у Сєверодонецьку 03.11.2017

Голову фракції БПП Сєверодонецької міської ради Сергія Самарського знайшли мертвим. У поліції назвали пріоритетною версією розслідування причин убивства політичну діяльність Самарського.
Блокада на Донбасі: за і проти (відео)

Блокада на Донбасі: за і проти (відео) 14.03.2017

Прихильники блокади окупованих територій не поступаються, попри спроби розблокування залізничних колій. DW зібрала аргументи сторін на користь і проти подальшої блокади.
Блокада на Донбасі: спроба зупинити війну чи політичний піар?

Блокада на Донбасі: спроба зупинити війну чи політичний піар? 09.02.2017

Уже третій тиждень поспіль триває залізнична блокада непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. Чого саме намагаються досягти її організатори, з'ясовувала DW.
Блокування на Донбасі: вугілля розбрату

Блокування на Донбасі: вугілля розбрату 01.02.2017

Блокування поставок вугілля з територій Донбасу, непідконтрольних уряду у Києві, оголило проблеми, на які українська влада закривала очі три роки поспіль.

Розведення військ у Станиці Луганській не відбулося

Розведення військ у Станиці Луганській не відбулося 09.10.2016

Голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз повідомив, що заплановане раніше розведення військ біля Станиці Луганської не відбудеться.