Юрій Гарбуз - український державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Гарбуз".

Юрій Гарбуз є представником політичної партії Європейська солідарність. З 2016 до 2018 року Юрій Гарбуз очолював Луганську обласну військово-цивільну державну адміністрацію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.