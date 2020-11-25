Європейський суд: Прокурори ФРН можуть розпоряджатися щодо слідчих дій в ЄС

Прокурори ФРН мають право розпоряджатися щодо проведення слідчих дій їхніми колегами в інших країнах Євросоюзу, випливає з рішення Європейського суду у Люксембурзі, ухваленого у вівторок, 8 грудня. Як постановив суд, у таких випадках основні права осіб, яких це стосується, захищені достатньою мірою.

Відповідь на питання, чи можуть представники прокуратури Німеччини розпоряджатися щодо проведення слідчих дій в інших країнах ЄС, не була визначена однозначно, оскільки раніше Європейський суд постановив, що німецькі прокурори не мають права видавати європейські ордери на арешт, зауважує агенція dpa.

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Підставою для нинішнього судового процесу став запит австрійського суду, який розглядав справу про правомірність розпорядження прокуратури німецького Гамбурга щодо виявлення і передачі їй прокуратурою Відня банківських даних підозрюваного. Йшлось про розслідування прокуратурою Гамбурга підозри у шахрайстві особи, яка, як стверджує слідство, у 2018 році фальшувала платіжні доручення для перерахування коштів на рахунок в одному з австрійських банків.

Оскільки раніше Європейський суд відмовив німецьким прокурорам у праві видавати європейські ордери на арешт, віденський суд звернувся до Європейського суду за роз'ясненням стосовно того, чи стосується це також розпоряджень щодо проведення слідчих дій. Європейський суд у підсумку постановив, що розпорядження щодо проведення слідчих дій, на відміну від ордера на арешт, не слугує для того, "щоб обмежити право на свободу підозрюваних". До того ж, під час надання та реалізації європейського розпорядження щодо проведення слідчих дій існує низка гарантій, які "можуть забезпечити захист основних прав зацікавлених осіб", наголосив суд.