Єврокомісія виділила Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія виділила Україні другий і останній транш четвертої програми макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Про це рішення у п'ятницю, 29 травня, в Брюсселі повідомила представниця Єврокомісії Марта Вечорек.

"Комісія від імені ЄС схвалила виділення 500 мільйонів євро кредиту Україні як частини четвертої програми макрофінансової допомоги", - наводить її слова агенція "Інтерфакс-Україна".

З цієї виплатою ЄС надав Україні 3,8 мільярда євро у вигляді позик макрофінансової допомоги (МФД) із 2014 року. Це найбільша сума МФД, яку ЄС виділив якій-небудь одній країні-партнеру.

Нагадаємо, у березні 2018 року на прохання української сторони Єврокомісія ухвалила рішення розпочати четверту програму макрофінансової допомоги Україні в один мільярд євро для підтримки подальшої економічної стабілізації та структурних реформ.

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У вересні 2018 року Україна та ЄС підписали кредитну угоду про надання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на один мільярд євро та меморандум про взаєморозуміння, в якому закріплено умови виділення цих коштів.

Цю макрофінансову допомогу розділили на два транші по 500 мільйонів кожен. Перший транш виділили у грудні 2018 року у вигляді позики на термін до квітня 2033 року за 1,25% річних, а другий мав бути виділений після виконання Україною 12-и критеріїв. Їх виконали у грудні минулого року.

Утім, однією з "горизонтальних" умов виділення останнього траншу, так само як і щодо всіх інших програм макрофінансової допомоги, було продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Своєю чергою, однією з умов отримання допомоги від МВФ стало ухвалення закону про банківську діяльність, який ще називають "антиколомойським" законом. Він має запобігти можливому поверненню "Приватбанку" його колишнім власникам Ігореві Коломойському та Геннадію Боголюбову, які оскаржують у судах націоналізацію цієї фінансової установи.

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