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Євгеній Касперський

Євгеній Касперський - російський експерт у сфері IT-безпеки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євгеній Касперський".

Євгеній Касперський є одним із засновників та основним власником компанії "Лабораторія Касперського". Компанію "Лабораторія Касперського" Євгеній Касперський заснував 1997 року разом зі своєю тодішньою дружиною Наталією Касперською. Фірма спеціалізується на розробці антивірусних програм. Головний офіс компанії розташовано в Москві. У 1987 році Євгеній Касперський закінчив математичний факультет Вищої школи КДБ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пристрасті по Касперському - шпигун чи борець з хакерами?

Пристрасті по Касперському - шпигун чи борець з хакерами? 17.10.2017

"Лабораторію Касперського" давно підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ, однак очевидних доказів досі не наводили. На слід натрапили ізраїльські хакери.

Співробітників ФСБ та Лабораторії Касперського звинувачують у зраді на користь США

Співробітників ФСБ та "Лабораторії Касперського" звинувачують у зраді на користь США 01.02.2017

Двом колишнім співробітникам ФСБ і топ-менеджеру "Лабораторії Касперського" висунуто звинувачення у держраді на користь США. Про це повідомив один з адвокатів фігурантів справи.

Під санкції України потрапили, серед інших, Аерофлот, Лабораторія Касперського і Кобзон

Під санкції України потрапили, серед інших, "Аерофлот", "Лабораторія Касперського" і Кобзон 16.09.2015

Оприлюднено списки фізичних та юридичних осіб, щодо яких Україна запроваджує санкції. У списку юридичних осіб - й великі російські компанії, які ведуть бізнес в Україні.
Flame – нова кіберзброя

Flame – нова кіберзброя 29.05.2012

Спочатку Stuxnet, потім Dugu, а тепер Flame. На близькому Сході та в Ірані виявлено нову кіберзброю.
Касперський: у боротьбі з вірусами Apple відстає на 10 років

Касперський: у боротьбі з вірусами Apple відстає на 10 років 26.04.2012

У вас є комп’ютер «Macintosh»? Тоді чекайте на масивні вірусні атаки. З таким маловтішним прогнозом виступив провідний експерт з питань комп’ютерної безпеки Євген Касперський.