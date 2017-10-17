Євгеній Касперський - російський експерт у сфері IT-безпеки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євгеній Касперський".

Євгеній Касперський є одним із засновників та основним власником компанії "Лабораторія Касперського". Компанію "Лабораторія Касперського" Євгеній Касперський заснував 1997 року разом зі своєю тодішньою дружиною Наталією Касперською. Фірма спеціалізується на розробці антивірусних програм. Головний офіс компанії розташовано в Москві. У 1987 році Євгеній Касперський закінчив математичний факультет Вищої школи КДБ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.