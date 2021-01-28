ЄК хоче, щоб для всіх мобільних пристроїв був єдиний зарядний кабель

Європейським домогосподарствам у майбутньому, ймовірно, буде потрібен лише один зарядний пристрій для зарядки мобільних телефонів, планшетів чи навушників. Єврокомісія у четвер, 23 вересня, оголосила про законодавчу ініціативу, згідно з якою зарядні порти в електронних пристроях мають бути стандартизовані. З'єднання USB-C, яке вже використовують багато компаній, зокрема такі як Samsung і Motorola, має стати стандартом. Такий крок буде неприємним передусім для компанії Apple, яка використовує у пристроях кабель Lightning.

"Європейських споживачів досить довго дратувало те, що несумісні зарядні пристрої накопичуються у їхніх шухлядах", - заявила заступниця голови Єврокомісії Маргрете Вестагер, цитує інформагенція dpa. У той же час, за її словами, навколишнє середовище виграє від стандартизації зарядних кабелів, оскільки утворюватиметься значно менше електронних відходів. За підрахунками Єврокомісії, це нововведення може зекономити споживачам 250 мільйонів євро на рік.

Добровільна співпраця виявилась безрезультатною

Цим кроком Брюссель фактично хоче покласти край добровільній співпраці з галуззю електронної техніки після років зволікань. Ще у 2009 році під тиском Єврокомісії 14 виробників мобільних телефонів, включаючи Apple, погодилися на єдиний стандарт для блоків живлення. Що стосується кабелів для смартфонів і планшетів, то з кількох десятків типів, які раніше були у вжитку, на сьогодні залишилися три: нині вже застарілий micro-USB, новіший USB-C та більш тонкі кабелі Lightning від Apple.

Читайте також: ЄС представив нові жорсткі правила для технологічних гігантів

Згідно з пропозицією Єврокомісії, роз'єми USB-C мають стати стандартними для смартфонів, планшетів, фотоапаратів, навушників, портативних динаміків та портативних приставок. ЄК також пропонує, що споживачі в майбутньому повинні мати можливість купувати нові гаджети без зарядного пристрою, мовляв, у більшості домогосподарств вже й так є підхожі блоки живлення. Технологія швидкої зарядки також має бути стандартизована на всіх пристроях.

Бездротова зарядка вже широко поширена

Утім, очікувати впровадження пропозиції Єврокомісії вже найближчим часом не варто. Спершу її мають погодити Європарламент та країни ЄС. Потім нові правила мають перенести в національне законодавство країн ЄС, а вже після цього виробники отримають два роки перехідного періоду, щоб пристосуватися до нових умов. Тобто, найраніше зарядний кабель єдиного стандарту може бути впроваджений з 2024 року. При цьому цілком ймовірно, що тоді він не відіграватиме такої важливої ролі, оскільки дедалі більшого поширення набуває технологія бездротової зарядки.