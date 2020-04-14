ЄБРР прогнозує падіння ВВП України на 4,5 відсотка
Європейський банк реконструкції та розвитку пояснює обвал економіки України глобальними потрясіннями, пов'язаними з коронавірусом. За цим прогнозом, українська економіка може відновитися у 2021-му році.
За прогнозом ЄБРР, українська економіка може відновитися у 2021-му році
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує падіння внутрішнього валового продукту України на 4,5 відсотка у 2020 році. Про це йдеться в доповіді, оприлюдненій на сайті ЄБРРв середу, 13 травня.
"ВВП України впаде на 4,5 відсотка у 2020 році внаслідок глобальних потрясінь, пов'язаних із коронавірусом... Банк очікує, що економіка України відновиться до п'яти відсотків у 2021 році", - ідеться в документі.
У доповіді ЄБРР про регіональні економічні перспективи відзначається висока вартість рефінансування боргу на міжнародних фінансових ринках для України. Поєднання скорочення зовнішнього і внутрішнього попиту через заходи для охорони здоров'я, вжиті для стримування поширення коронавірусу, позначилося на секторах виробництва і послуг.
ЄБРР пояснює, що макрофінансові основи залишаються відносно сильними і здатні поглинати зовнішні шоки при рекордно високому рівні іноземних резервів і найнижчої облікової ставки протягом шести років.
У доповіді наголошується, що економіки в регіонах ЄБРР можуть скоротитися в середньому на 3,5 відсотка цього року, а у 2021 році можливе відновлення на 4,8 відсотка.
Як повідомлялося, Національний банк України погіршив прогноз ВВП зі зростання у 3,5 відсотка на зниження у п'ять відсотків у 2020 році. Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз ВВП України зі зростання в три відсотки на зниження у 7,7 відсотка у 2020 році.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Смачна вечеря в тепличних умовах
Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
З думками про море
Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Нові реалії перукарень
Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка!
Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У "Gaga Café" прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Сказати "так" перед 30 машинами
Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального "так". Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Цілковита тиша, попри бурхливі оплески
Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Чорні острівці в офісі
Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Соціальне дистанціювання на пероні
У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Односторонній рух також для пішоходів
Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Життя у пляшці
У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Дверна ручка: перезавантаження
Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Третій зайвий
Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.