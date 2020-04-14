ЄБРР прогнозує падіння ВВП України на 4,5 відсотка

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує падіння внутрішнього валового продукту України на 4,5 відсотка у 2020 році. Про це йдеться в доповіді, оприлюдненій на сайті ЄБРРв середу, 13 травня.

"ВВП України впаде на 4,5 відсотка у 2020 році внаслідок глобальних потрясінь, пов'язаних із коронавірусом... Банк очікує, що економіка України відновиться до п'яти відсотків у 2021 році", - ідеться в документі.

У доповіді ЄБРР про регіональні економічні перспективи відзначається висока вартість рефінансування боргу на міжнародних фінансових ринках для України. Поєднання скорочення зовнішнього і внутрішнього попиту через заходи для охорони здоров'я, вжиті для стримування поширення коронавірусу, позначилося на секторах виробництва і послуг.

ЄБРР пояснює, що макрофінансові основи залишаються відносно сильними і здатні поглинати зовнішні шоки при рекордно високому рівні іноземних резервів і найнижчої облікової ставки протягом шести років.

У доповіді наголошується, що економіки в регіонах ЄБРР можуть скоротитися в середньому на 3,5 відсотка цього року, а у 2021 році можливе відновлення на 4,8 відсотка.

Як повідомлялося, Національний банк України погіршив прогноз ВВП зі зростання у 3,5 відсотка на зниження у п'ять відсотків у 2020 році. Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз ВВП України зі зростання в три відсотки на зниження у 7,7 відсотка у 2020 році.

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