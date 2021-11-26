Які країни визнали Голодомор геноцидом українців (26.11.2021)

Чому Німеччина не квапиться визнати Голодомор геноцидом

Рік тому петиційний комітет Бундестагу розглянув звернення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Рішення з цього питання досі не ухвалене. DW розпитала німецьких депутатів, у чому полягають складнощі.