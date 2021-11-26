Які країни визнали Голодомор геноцидом українців (26.11.2021)

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Голодомор 1932-33 років визнали геноцидом українського народу 16 держав світу. Які саме і як класифікують Голодомор міжнародні організації?
Президент США Джо Байден застеріг від повторення подібних трагедій та висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Рік тому петиційний комітет Бундестагу розглянув звернення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Рішення з цього питання досі не ухвалене. DW розпитала німецьких депутатів, у чому полягають складнощі.
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