 Які країни визнали Голодомор геноцидом українців (26.11.2021) | Усі сюжети | DW | 26.11.2021

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Які країни визнали Голодомор геноцидом українців (26.11.2021)

Голодомор 1932-33 років визнали геноцидом українського народу 16 держав світу. Які саме і як класифікують Голодомор міжнародні організації?

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