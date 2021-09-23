Як у Німеччині обрирають Бундестаг і канцлера ФРН (відео)

Німці не голосують безпосередньо за свого канцлера. Вони голосують, щоб обрати депутатів парламенту - Бундестагу. На відміну від багатьох інших країн, таких як США, усі громадяни Німеччини автоматично реєструються для голосування, коли їм виповнюється 18 років. Дивіться цей сюжет на каналі DW українською: