 Як у Німеччині обрирають Бундестаг і канцлера ФРН (відео) | Новини та аналітика про вибори в Німеччині | DW | 24.09.2021

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Вибори в Німеччині

Як у Німеччині обрирають Бундестаг і канцлера ФРН (відео)

26 вересня у Німеччині обиратимуть Бундестаг, який далі сформує новий федеральний уряд. Пояснюємо, як працює виборча система ФРН і чому німці більше довіряють паперовим бюлетеням, ніж цифровим технологіям.

Buntstifte in den Farben der sechs großen Parteien auf einem Stimmzettel...

Німці не голосують безпосередньо за свого канцлера. Вони голосують, щоб обрати депутатів парламенту - Бундестагу. На відміну від багатьох інших країн, таких як США, усі громадяни Німеччини автоматично реєструються для голосування, коли їм виповнюється 18 років. Дивіться цей сюжет на каналі DW українською:

 

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