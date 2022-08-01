Як німці лікують поранених українських військових

Гжегож Шимановський

01.08.2022 1 серпня 2022 р.

Близько 500 українських військових щодня зазнають поранень, захищаючи Україну від російських загарбників. Деяких з них вивозять на лікування за кордон, зокрема в Німеччину. DW відвідала поранених українських солдатів в Аахені.