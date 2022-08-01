Як німці лікують поранених українських військових

Здоров'яУкраїнаЯк німці лікують поранених українських військовихTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЗдоров'яУкраїнаГжегож Шимановський01.08.20221 серпня 2022 р.Близько 500 українських військових щодня зазнають поранень, захищаючи Україну від російських загарбників. Деяких з них вивозять на лікування за кордон, зокрема в Німеччину. DW відвідала поранених українських солдатів в Аахені.https://www.dw.com/uk/yak-nimtsi-likuiut-poranenykh-ukrainskykh-viiskovykh/video-62551415Реклама