Як бути на зв'язку якщо відключили інтернет

Росія намагається знищити всю комунікаційну інфраструктуру України. Цілеспрямованими атаками на радіо- і телестанції, зокрема на київську телевежу, російська армія намагається перетяти українцям доступ до незалежної інформації. Але навіть у разі, якщо інтернет "заглох" - існують ще альтернативні способи зв'язку.

Briar: Bluetooth або Wi-Fi, з'єднання між смартфонами

Briar - це програма для ОС Android, яка забезпечує так званий одноранговий зв'язок (P2P). Два смартфони підключаються безпосередньо через Bluetooth або Wi-Fi без доступу до інфраструктури зв'язку, наприклад, до мережевих роутерів (маршрутизаторів) або мобільних мереж.

Недоліком цього методу є те, що він охоплює дуже короткий діапазон - близько 10 метрів з Bluetooth і до 100 метрів з Wi-Fi. Його великою перевагою є пряме підключення, захищене наскрізним шифруванням. Противник, секретні служби, провайдери або хакери не зможуть прочитати ваші повідомлення.

Найбільшою перевагою Briar є його здатність об'єднати велику кількість цих прямих з'єднань для створення цілої мережі. В результаті спілкування не обмежується лише двома людьми; дуже багато людей можуть спілкуватися одне з одним на більшій відстані.

Briar зашифровує обмін даними

Ця технологія називається сітчастою мережею. Якщо навіть одна особа все ще має з'єднання з інтернетом, наприклад, використовуючи іноземну SIM-карту, то може поділитися своїм доступом з усіма користувачами, підключеними до такої сітчастої мережі.

Підключення до інтернету зазвичай здійснюється через Tor, який здійснює анонімізацію обміну даними, тому ніхто за межами мережі також не може прочитати повідомлення.

Однак кожен, хто є частиною сітчастої мережі, повинен знати, що обмін даними іде автоматично, у тому числі й даними, яких вони не бачили, і які потенційно можуть порушувати закон.

Briar - це безкоштовна програма з відкритим кодом. Інструмент фінансується організаціями, які підтримують свободу інтернету, як-от глобальний Access Now або Open Technology Fund, що базується в США.

Briar доступний на Google Play Store або в колекції програмного забезпечення з відкритим кодом F-Droid.

Bridgefy: для користувачів Android і Apple

Принцип роботи цієї програми аналогічний до Briar і дозволяє спілкуватися через мережу, встановлену через Bluetooth і Wi-Fi.

Bridgefy можна використовувати як на пристроях Android, так і на iOS (Apple), що є перевагою у порівнянні з Briar. Імовірно, саме тому Bridgefy активно використовувався в останні роки протестним рухом у Гонконзі.

Bridgefy не є програмою з відкритим вихідним кодом. Він поширюється однойменною компанією в США і фінансується за рахунок реклами.

У минулому були проблеми з безпекою в процесі шифрування, використовуваним Bridgefy. Але тепер додаток використовує протокол Signal, який вважають безпечним. Він став відомим як частина додатків для обміну повідомленнями Signal і WhatsApp, і аналітики його схвально оцінюють.

Silence: зашифровані текстові повідомлення

Якщо інтернет відключено, але телефонна мережа та SMS-повідомлення все ще працюють, додаток Silence може забезпечити захищене текстове спілкування.

Класичні SMS-повідомлення не зашифровані, і треті сторони можуть легко отримати доступ та прочитати їхній зміст. Натомість Silence шифрує текстові повідомлення.

Однак від стеження захищений лише зміст повідомлень. Метадані, які показують, коли і з ким обмінюються повідомленнями, не можуть бути зашифровані. Оскільки Apple не ліцензує сторонні програми для SMS-сервісів, Silence наразі доступний лише для ОС Android.

Silence є безкоштовним додатком з відкритим вихідним кодом. Його розвиток фінансується за рахунок пожертв.

Рішення для обходу інтернет-цензури

Можливості цифрового зв'язку без інтернету обмежені, але і тут є варіанти. Однак важливо бути обережним при використанні цих інструментів, враховуючи як місцеві закони, так і поточну ситуацію у галузі безпеки.

Якщо підключення до інтернету доступно, але воно піддається жорсткій цензурі, або заблоковані певні веб-сайти, інструменти, як-от Psiphon або Tor, можуть допомогти обійти цензуру.

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