WP: Американська розвідка виявила будівництво нових ракет в КНДР

Американські розвідувальні служби виявили, що Північна Корея будує нові ракети, повідомило у понеділок, 30 липня, видання The Washington Post з посиланням на джерела. Згідно з інформацією, отриманою з супутникових знімків, Пхеньян розробляє щонайменше одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі.

Повідомляється, що дослідницький центр в Санумдоні під Пхеньяном здійснює роботи із розробки ракет. Раніше на потужностях цього центру були створені перші північнокорейські ракети, що здатні досягти території США. На знімку зокрема видно червоний вантажний транспорт, який використовується в Північній Кореї для перевезення ракет. Згідно з аналізом отриманих із супутників знімків, нині мова може йти про розробку принаймні однієї міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-15".

Тим часом у вівторок, 31 липня, у прикордонному селищі Пханмунджом відбувається зустріч генералів з обох Корей. Вони мають обговорити подальше зниження військової напруженості у відносинах між двома країнами, повідомив Сеул.

Раніше дослідники групи 38 North, яка спеціалізується на моніторингу ситуації в КНДР, повідомили, що Північна Корея почала демонтувати ключові об'єкти на своєму ракетному полігоні Сохе на заході країни.

Нагадаємо, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали спільну заяву щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких визначень або термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.