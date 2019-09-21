WADA ухвалило новий антидопінговий кодекс

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) у четвер, 7 листопада, ухвалило на п'ятій Всесвітньої конференції WADA в польському місті Катовіце новий Всесвітній антидопінговий кодекс (WADC). Про це повідомляє інформаційна агенція dpa.

"Це найсильніший та найсуворіший кодекс WADA, який ми коли-небудь мали", - заявив за підсумком ухвалення документа член ради директорів німецького антидопінгового агентства NADA Ларс Мортзіфер (Lars Mortsiefer).

Документ набуде чинності на початку 2021 року. До цього часу окремі держави повинні будуть привести правила національних антидопінгових агентств у відповідність до нового кодексу. Одним з правил, що містяться в оновленій версії кодексу, є притягнення до відповідальності осіб, що перешкоджають розголосу випадків допінгу.

Крім того, у четвер колишній польський легкоатлет Вітольд Банька був офіційно обраний головою WADA, а його заступницею - китаянка Ян Ян. Свої посади вони обіймуть у 2020 році.

Під час пресконференції після обрання головою WADA Банька заявив, що готовий до жорстких дій проти Росії, якщо підозри у тому, що російська сторона маніпулювала результатами допінгових проб, підтвердяться. "Я чекаю на результати аналізів. Якщо ми виявимо якісь маніпуляції, реакція має бути жорсткою", - заявив Банька.

Нагадаємо, 23 вересня на засіданні в Токіо виконком WADA дав Росії три тижні для пояснень щодо надання можливих сфальсифікованих даних з Московської антидопінгової лабораторії. 14 жовтня голова РУСАДА Юрій Ганус заявив в інтерв'ю виданню газеті The New York Times, що Росія змінила результати тисяч допінг-проб, щоб не нашкодити колишнім зіркам спорту, які сьогодні є високопоставленими спортивними чиновниками.

Попередній голова WADA Крейг Рідлі назвав допінговий скандал в Росії "найгіршим провалом системи" за час його головування в організації і за всю історію антидопінгового руху.