WADA призупинило ліцензію Московської антидопінгової лабораторії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) повідомило у середу, 22 січня, що знову призупинило ліцензію російської Національної антидопінгової лабораторії в Москві. Це рішення набуло чинності негайно.

На період призупинення дії ліцензії Московській лабораторії заборонено проводити будь-які роботи, пов'язані з аналізом зразків крові на біологічний паспорт спортсмена. Ця заборона діятиме до закінчення розслідування, яке проведе незалежний дисциплінарний комітет.

Як повідомляє пресслужба WADA, 21 січня експертна група з лабораторії WADA рекомендувала голові виконавчого комітету агентства Вітольду Баньці тимчасово призупинити дію ліцензії і "Банька одразу погодився це зробити".

"Цей крок був ухвалений з огляду на рішення виконавчого комітету від 9 грудня 2019 року, згідно з яким Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) знову було визнане WADA таким, що не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу через виявлення маніпуляцій даними", - йдеться у повідомленні.

Відтепер Московська лабораторія може аналізувати лише ті зразки, які вона отримала до призупинення дії ліцензії.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство відсторонило Росію на чотири роки від участі в Олімпіадах і чемпіонатах світу через фальсифікацію проб російських спортсменів.

У 2015 році WADA вже відкликала ліцензію Московської лабораторії після викриття існування допінгової програми у Росії. У травні 2016 року Московській лабораторії частково відновили дію ліцензії.