 WADA призупинило ліцензію Московської антидопінгової лабораторії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2020

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Новини

WADA призупинило ліцензію Московської антидопінгової лабораторії

Всесвітнє антидопінгове агентство знову тимчасово призупинило ліцензію Національної антидопінгової лабораторії Москви. Це рішення вже набуло чинності.

WADA призупинило ліцензію Московської лабораторії

WADA призупинило ліцензію Московської лабораторії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) повідомило у середу, 22 січня, що знову призупинило ліцензію російської Національної антидопінгової лабораторії в Москві. Це рішення набуло чинності негайно.

На період призупинення дії ліцензії Московській лабораторії заборонено проводити будь-які роботи, пов'язані з аналізом зразків крові на біологічний паспорт спортсмена. Ця заборона діятиме до закінчення розслідування, яке проведе незалежний дисциплінарний комітет.

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Як повідомляє пресслужба WADA, 21 січня експертна група з лабораторії WADA рекомендувала голові виконавчого комітету агентства Вітольду Баньці тимчасово призупинити дію ліцензії і "Банька одразу погодився це зробити".

"Цей крок був ухвалений з огляду на рішення виконавчого комітету від 9 грудня 2019 року, згідно з яким Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) знову було визнане WADA таким, що не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу через виявлення маніпуляцій даними", - йдеться у повідомленні.

Відтепер Московська лабораторія може аналізувати лише ті зразки, які вона отримала до призупинення дії ліцензії.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство відсторонило Росію на чотири роки від участі в Олімпіадах і чемпіонатах світу через фальсифікацію проб російських спортсменів.

У 2015 році WADA вже відкликала ліцензію Московської лабораторії після викриття існування допінгової програми у Росії. У травні 2016 року Московській лабораторії частково відновили дію ліцензії. 

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