 WADA дало РФ три тижні для пояснення недостовірних допінгових даних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

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Новини

WADA дало РФ три тижні для пояснення недостовірних допінгових даних

Виконком WADA дав Росії три тижні для пояснення щодо можливих сфальсифікованих даних з Московської антидопінгової лабораторії.

Виконком WADA дав РФ три тижні для пояснення можливих сфальсифікованих даних з РУСАДА

Виконком WADA дав РФ три тижні для пояснення можливих сфальсифікованих даних з РУСАДА

Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) під час засідання в Токіо у понеділок, 23 вересня, дав Росії три тижні для надання пояснень щодо надання можливих сфальсифікованих даних з Московської антидопінгової лабораторії.

"Незалежні експерти розглянули інформацію, яку ми отримали від наших джерел, від Росії, і вони помітили деякі невідповідності (...) Потім вони вивчили відмінності, і це спричинило ситуацію, коли виникли деякі питання, які потрібно задати, і на які треба відповісти", - цитує агенція AFP генерального директора WADA Олів'є Нігглі, який виступив після засідання виконавчого комітету в Токіо.

"РУСАДА і міністерству спорту РФ було надано копії доповідей WADA та незалежних експертів, в яких зауважується на невідповідностях. Також їм було надано три тижні для надання їхніх коментарів та відповідей на низку уточнюючих питань", - повідомляє пресслужба WADA за підсумками засідання виконкому організації.

Після того, як WADA та незалежні ексерти отримають та проаналізують надані відповіді, вони нададуть свої доповіді Комітету WADA щодо відповідності (Compliance review committe), бо саме він має вирішити, чи надавати формальні рекомендації виконкому WADA щодо того, чи накладати санкції на Росію.

Зазначається, що WADA не встановлює чітких часових рамок для аналізу відповідей РФ та подальших дій, однак вирішення цього питання має відбутися "якомога швидше". Раніше у WADA попередили, що комітет вживатиме "найжорсткіших санкцій", якщо виявиться, що РУСАДА дійсно надала підроблені дані.

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Росія готує відповідь

У свою чергу, глава наглядової ради РУСАДА Олексій Івлєв запевнив, що ще зарано говорити про перспективи участі російської збірної в Олімпіаді 2020 року.

"Давайте говорити об'єктивно: у них (WADA - Ред.) виникли питання. Наші фахівці готують відповідь, так що почекаємо. Зараз рано обговорювати цю тему (участь РФ в Олімпіаді - Ред.). Давайте (обговоримо її - Ред.) через три тижні", - цитує Івлєва агентство "Інтерфакс".

20 вересня журналіст телеканалу ARD Гайо Зеппельт (Hajo Seppelt), який викрив систему вживання допінгу російськими спортсменами, також повідомив, що Росію підозрюють у маніпулюванні даними перед їхнім наданням WADA.

Нагадаємо, у 2015 році вибухнув скандал навколо контрольованої державою системи вживання допінгу російськими спортсменами. У серпні 2015 року німецький телеканал ARD показав документальний фільм, у якому російських атлетів звинуватили у вживанні заборонених препаратів. Після початку скандалу багатьох російських спортсменів, зокрема легкоатлетів, відсторонили від міжнародних змагань.

У листопаді 2015 року виконавчий комітет WADA позбавив РУСАДА акредитації. 20 вересня 2018 року він поновив російське антидопінгове агентство у правах на певних умовах.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) 23 вересня також має вирішити питання щодо поновлення членства Всеросійської федерації легкої атлетики, яке призупинили в 2015 році. Це рішення значною мірою залежатиме від вердикту WADA. На Чемпіонаті світу з легкої атлетики, який стартує цього тижня в Досі, 29 російських атлетів матимуть змогу виступати під олімпійським прапором. 

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