 Виверження підводного вулкана в Полінезії викликало потужні цунамі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2022

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Новини

Виверження підводного вулкана в Полінезії викликало потужні цунамі

Унаслідок виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на архіпелагу Тонга досі немає зв'язку та інтернет-з'єднання. Біля берегів низки держав у тихоокеанському регіоні пройшли цунамі.

Виверження вулкана біля узбережжя Тонги

Виверження вулкана біля узбережжя Тонги

Загроза цунамі навколо держав тихоокеанського басейну через потужне виверження підводного вулкана біля держави Тонга почала зменшуватися, повідомляє в неділю, 16 січня Тихоокеанський центр попередження цунамі.

Виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай почалося ввечері п'ятниці 14 січня та досягло свого апогею наступного дня. Гуркіт від виверження було чутно за 10 тисяч кілометрів. Крім того, сейсмічна сила спричинила посилення потужних хвиль, які врізалися в узбережжя від Японії до Сполучених Штатів. За даними бюро метеорології Австралії, їхня висота у районі столиці Тонга Нукуалофа 15 січня досягала 1,2 метра над рівнем моря.

Цунамі цієї ж сили зафіксували також на узбережжі островів Амамі на південному заході Японії та префектури Івате на північному сході країни. У острівній державі Самоа понад сотню сімей також евакуювали з сіл на південній стороні острова Саваї через потужні хвилі. А у Перу, що 10 тисяч кілометрів від Тонга повідомили про утоплення двох жінок через "аномальні хвилі" унаслідок виверження вулкану.

Виверження підводного вулкана біля Тонга, знімок із супутника

Виверження підводного вулкана біля Тонга, знімок із супутника

"Це було дивовижне виверження, надзвичайно вибухонебезпечне. Ми припускаємо, що це одне з найвибуховіших вивержень у 21 столітті на цей момент", - сказав Шейн Кронін, професор вулканології Оклендського університету в Новій Зеландії у коментарі DW.

За його словами, таке трапляється приблизно раз на 900 років, утім є передумови, які можуть свідчити про продовження серії вивержень.

Наслідки виверження

Виверження було такої сили, що короля держави Тонга Тупоу VI в екстреному порядку вивезли із палацу. Королівству Тонга було завдано серйозних збитків, пише агентство AFP. Внаслідок лиха на острові зруйновано низку будинків, пошкоджено автомобілі та інфраструктуру. Проте, повна оцінка наслідків для Тонги наразі неможлива, адже на острові відсутні зв'язок та інтернет-з'єднання. Нині Тонга отримує Інтернет через підводний кабель з Фіджі.

Затоплене авто унаслідок цунамі, Каліфорнія, США

Затоплене авто унаслідок цунамі, Каліфорнія, США

Вулиці Нукуалофі вкриті "товстим шаром вулканічного попелу, але в іншому ситуація спокійна та стабільна", уточнила глава уряду Нової Зеландії Джасінда Ардерн. За її словами, а також деяких мешканців архіпелагу Тонга, шум при виверженні вулкана можна порівняти зі звуками від вибуху бомб. Повідомлень про поранених чи загиблих із країни поки що не надходило. США, Нова Зеландія та ООН  запропонували свою допомогу острівній державі, де проживає понад сто тисяч людей.

Однак ситуація з міжнародною підтримкою ускладнюється через те, що у Тонга досі не було зафіксовано спалахів COVID-19. Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн запевнила, що військовослужбовці, яких можуть залучити до ліквідації наслідків, повністю вакциновані від коронавірусу.

 

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    Автор: Філіпп Белль


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