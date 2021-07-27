Вибух в хімпарку Леверкузена: причина досі не з'ясована

Поліція розпочати розслідування на місці вибуху в хімічному парку в західнонімецькому Леверкузені 29 липня. Первинна перевірка планується разом з експертом та відповідальним представником хімічного парку, повідомив представник поліції у середу, 28 липня, передає агенція dpa. Причина трагедії досі не з'ясована.

Наразі першочерговою задачею є пошук зниклих працівників. За офіційними даними, внаслідок вибуху загинули двоє людей, 31 особа дістала поранення і ще п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, вибух пролунав вранці 27 липня. За словами керівництва підприємства, аварія трапилась на установці зі спалювання небезпечних відходів хімічного парку.

Спочатку після вибуху мешканців міста просили зачинити вікна та не виходити на вулиці. На місці аварії взяли проби повітря. Згідно з першими отриманими результатами, небезпеки для людей немає.

Індустріальний парк, де стався вибух, є найбільшим в Європі і має три місця дислокації - Леверкузен, Дормаген та Крефельд-Юрдінген. На його території розташовуються понад 70 фірм. Серед них свої потужності у хімпарку має і хіміко-фармацевтичний концерн Bayer. На базі його заводів і був відкритий цей хімічний парк.