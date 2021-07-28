Вибух у хімпарку в Леверкузені: кількість загиблих зросла до п'яти

Рятувальники на місці вибуху в хімпарку Леверкузена знайшли тіла ще трьох осіб, яких раніше вважали зниклими безвісти. Про це в четвер, 29 липня, повідомили прокуратура та поліція Кельна. Таким чином число жертв техногенної катастрофи сягнуло п'яти. Двох осіб усе ще розшукують, повідомила прокуратура.

Нагадаємо, що напередодні поліція розпочати розслідування на місці вибуху в хімічному парку в західнонімецькому Леверкузені. Первинна перевірка планується разом з експертом та відповідальним представником хімічного парку, повідомив представник поліції. Причина трагедії досі не з'ясована.

Вибух пролунав вранці 27 липня. За словами керівництва підприємства, аварія трапилася на установці зі спалювання небезпечних відходів хімічного парку. Індустріальний парк, де стався вибух, є найбільшим в Європі і має три місця дислокації - Леверкузен, Дормаген та Крефельд-Юрдінген. На його території розташовуються понад 70 фірм. Серед них свої потужності у хімпарку має і хіміко-фармацевтичний концерн Bayer.