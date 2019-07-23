Вибух у Десні: поліція відкрила справу за статтею "вбивство"

За фактом вибуху у військовому гуртожитку навчального центру "Десна", що в селищі Десна, поліція відкрила провадження за статтею "вбивство", повідомив сектор комунікації Національної поліції Чернігівської області у вівторок, 25 серпня.

Там нагадали, що внаслідок вибуху гранати в гуртожитку 24 серпня загинув один військовослужбовець, ще двох військових та одну цивільну особу - жінку - доправили до місцевого госпіталю з пораненнями різного ступеня тяжкості.

У пресрелізі наголошується, що за попередніми даними вибухнула граната РГД-5. Як відомо, ввечері 24 серпня до поліції надійшло повідомлення, що в селищі Десна Козелецького району в гуртожитку поліпшеного типу для військовослужбовців контрактної служби прогримів вибух. Поліція встановлює всі обставини, які призвели до вибуху.

Криміналісти скерували на дослідження зібрані речові докази, серед яких - уламки вибухового пристрою. Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство).