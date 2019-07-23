 Вибух у Десні: поліція відкрила справу за статтею ″вбивство″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2020

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Новини

Вибух у Десні: поліція відкрила справу за статтею "вбивство"

За попередніми даними, у військовому гуртожитку в селищі Десна вибухнула граната РГД-5. Унаслідок вибуху загинув один військовий. Українська поліція відкрила справу за статтею "вбивство"

Поліція розслідує вибух у військовому гуртожитку Десни за статтею вбивство

Поліція розслідує вибух у військовому гуртожитку Десни за статтею "вбивство"

За фактом вибуху у військовому гуртожитку навчального центру "Десна", що в селищі Десна, поліція відкрила провадження за статтею "вбивство", повідомив сектор комунікації Національної поліції Чернігівської області у вівторок, 25 серпня.

Там нагадали, що внаслідок вибуху гранати в гуртожитку 24 серпня загинув один військовослужбовець, ще двох військових та одну цивільну особу - жінку - доправили до місцевого госпіталю з пораненнями різного ступеня тяжкості.

У пресрелізі наголошується, що за попередніми даними вибухнула граната РГД-5. Як відомо, ввечері 24 серпня до поліції надійшло повідомлення, що в селищі Десна Козелецького району в гуртожитку поліпшеного типу для військовослужбовців контрактної служби прогримів вибух. Поліція встановлює всі обставини, які призвели до вибуху.

Криміналісти скерували на дослідження зібрані речові докази, серед яких - уламки вибухового пристрою. Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство). 

  • Техногенні катастрофи за участі аміачної селітри

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Вибух на хімзаводі в Оппау

    1 вересня 1921 року на хімзаводі BASF в Оппау поблизу Людвігсгафена вибухнула ємність для зберігання міндобрив. Тоді здетонувало 4,5 тисячі тонн аміачної селітри. Унаслідок катастрофи загинула 561 особа й майже дві тисячі зазнали поранень. Вибух цілком знищив хімзавод. Крім того, було також повністю або частково зруйновано 800 житлових будинків з приблизно тисячі, що на той час були в Оппау.

  • Техногенні катастрофи за участі аміачної селітри

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Трагедія у Техас-Сіті

    1947 року в порту міста Техас-Сіті у США загорівся французький сухогруз Grandcamp із 2300 тоннами аміачної селітри на борту. Пожежа призвела до потужного вибуху, що спричинив значні руйнування як у самому порту, так і в місті. Тоді загинуло більше 500 людей, тисячі інших дістали поранень. Того ж року сухогруз з вантажем аміачної селітри вибухнув в порту Бреста у Франції. Загинула 21 особа.

  • Аварія на хімзаводі поблизу Тулузи у Франції

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Аварія на хімзаводі поблизу Тулузи у Франції

    У вересні 2001 року на одному з заводів з виробництва міндобрив, розташованому поблизу південного французького міста Тулуза, так само вибухнули ємності з нітратом амонію. Тоді загинула 31 людина, ще 2,5 тисячі осіб отримали поранення. Вибухова хвиля спричинила значні руйнування.

  • Техногенні катастрофи, спричинені аміачною селітрою

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Вибух на залізничній станції Ренчхон у КНДР

    2004 року сталося зіткнення автоцистерни і двох залізничних вагонів з аміачною селітрою на станції Ренчхон в Північній Кореї, що розташована поблизу кордону з Китаєм. Пролунав потужний вибух. Тоді загинуло 169 осіб, у тому числі багато дітей. Ще 1300 людей отримали поранення. Вибухова хвиля зруйнувала й пошкодила багато будівель.

  • Техногенні катастрофи за участі аміачної селітри

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Аварія на хімзаводі у Техасі

    15 людей загинуло й 200 дістали поранень у квітні 2013 року від вибуху на хімзаводі поблизу містечка Вест у Техасі. Десятки будинків були повністю зруйновані, зокрема школи та лікарня. Вважається, що тоді потужний вибух так само спричинила аміачна селітра. Сила вибуху була такою, що його чули за 70 кілометрів від місця події, а сейсмологи зафіксували навіть невеликий землетрус.

  • Техногенні катастрофи за участі аміачної селітри

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Вибух у Бейруті

    Увечері 4 серпня 2020 року стався вибух на території порту ліванської столиці Бейрута. На одному з портових складів зберігалося понад 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, котра вибухнула під час пожежі. Потужна вибухова хвиля вщент зруйнувала сам порт, а також заподіяла значних руйнувань у центральній частині міста. Загинуло понад 130 осіб, ще 5000 людей дістали поранень.

    Автор: Валерій Сааков


 

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