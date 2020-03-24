Вибух бензовозу в Сьєрра-Леоне: загинули майже 100 людей

Майже 100 людей загинули і ще близько 100 були поранені внаслідок вибуху бензовозу, який зіткнувся з вантажівкою поблизу Фрітауна, столиці Сьєрра-Леоне у Західній Африці, ввечері 5 листопада.

За даними мерки міста Івонн Акі-Соєр, наразі підтверджена смерть 94 осіб, у лікарнях перебувають 92 поранених. Спершу вона повідомила, що серед жертв були місцеві жителі, які намагалися набрати пальне, що витікало з автоцистерни. Однак згодом Акі-Соєр видалила ці слова зі свого допису в Facebook. Утім, інформагенції з посиланням на очевидців повідомляють про численних людей, які побігли до бензовоза, після чого і стався вибух.

Агенція Reuters з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я Сьєрра-Леоне Амару Джамбай повідомляє про більшу кількість жертв: 99 загиблих та більше 100 поранених. Президент країни Джуліус Маада Біо, який на момент трагедії був у Шотландії на кліматичній конференції ООН, висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим, та пообіцяв їм підтримку уряду.

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Вибухи бензовозів у Африці - не рідкість

Загибель людей внаслідок вибуху бензовозів не рідкість в країнах Африки: у липні цього року 13 людей загинули у Кенії, в 2019 році - близько 100 у Танзанії, в 2018 - близько 50 у Конго, в 2015 році - понад 200 в Південному Судані. За даними агентства AFP, така кількість жертв спричинена зокрема тим, що люди намагаються відкачати паливо з автоцистерн і опиняються в епіцентрі вибуху.