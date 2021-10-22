Вибух та пожежа на заводі вибухівки в Росії: щонайменше 17 загиблих

У селищі Лісовому Рязанської області Росії вранці п'ятниці, 22 жовтня, сталися вибух і пожежа на заводі, що виробляє промислову вибухівку. Загинули щонайменше 17 людей. Серед основних версій катастрофи - порушення технологічних процесів, повідомили у російському міністерстві надзвичайних ситуацій (МНС).

Спершу заступник міністра охорони здоров'я Росії Олексій Кузнецов повідомив про 16 загиблих. Ще одну людину евакуювали в обласну лікарню з 80 відсотками опіків шкіри. Пізніше стало відомо, що ця особа померла в лікарні. Усі ці люди перебували на заводі в момент загоряння.

Станом на зараз на місці пожежі ліквідовано відкрите горіння на площі 160 квадратних метрів. Загрози для населення немає, повідомляють у російському МНС.

Причина вибуху, який зрештою викликав пожежу, поки що невідома. Загибель людей на пороховому заводі розслідуватиметься за статтею російського кримінального кодексу про порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, повідомили в Слідчому комітеті Росії.