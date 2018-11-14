VW запланував масштабні інвестиції в електромобілі

Німецький автоконцерн Volkswagen планує у найближчі п'ять років інвестувати близько 44 мільярдів євро в розвиток цифрових технологій та електромобілів. Це майже третина загальних витрат компанії в 2019-2023 роках. Про відповідні наміри компанія повідомила у п'ятницю, 16 листопада, після засідання наглядової ради. Порівняно із попереднім планом на 2018-2022 роки сума зросла на 10 мільярдів євро.

"Ми хочемо зробити Volkswagen світовим номером один у е-мобільності", - цитує агенція Reuters керівника концерну Герберта Дісса (Herbert Diess). Компанія планує переобладнати три заводи - у Емдені, Цвікау та Ганновері. VW визнає, що це призведе до скорочення кількості робочих місць, проте вважають успіхом те, що концерн розпочне в Німеччині виробництво електромобілів. У 2022 році концерн також хоче відкрити ще один завод у Східній Європі. Заплановані і масштабні вливання в розвиток бізнесу в Китаї.

Кілька днів тому міністр економіки країни Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив, що німецький уряд збирається надати субсидію у розмірі одного мільярда євро для спорудження у ФРН заводу з виробництва акумуляторних батарей, який запрацює з 2021 року. VW заявив, що готовий долучитися до цієї ініціативи, аби зменшити залежність від азійських постачальників батарей.