 VW запланував масштабні інвестиції в електромобілі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

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Новини

VW запланував масштабні інвестиції в електромобілі

Volkswagen претендує на світове лідерство на ринку електромобілів. Компанія обладнає виробництво в Німеччині та відкриє новий завод у Східній Європі.

Електромобілі VW на виставці IAA 2017

Електромобілі VW на виставці IAA 2017

Німецький автоконцерн Volkswagen планує у найближчі п'ять років інвестувати близько 44 мільярдів євро в розвиток цифрових технологій та електромобілів. Це майже третина загальних витрат компанії в 2019-2023 роках. Про відповідні наміри компанія повідомила у п'ятницю, 16 листопада, після засідання наглядової ради. Порівняно із попереднім планом на 2018-2022 роки сума зросла на 10 мільярдів євро.

DW.COM

Радикальне рішення компанії Toyota припинити продажі "дизелів" у Європі і актуальна статистика з Німеччини та Великобританії підтверджують дедалі очевидніші тренди. (13.03.2018)

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр сподівається перетягти до Європи третину виробництва акумуляторних батарей у світі. Уряд ФРН готовий надати мільярдну субсидію, щоб з 2021 року в країні почали виробляти батареї. (13.11.2018)

"Ми хочемо зробити Volkswagen світовим номером один у е-мобільності", - цитує агенція Reuters керівника концерну Герберта Дісса (Herbert Diess). Компанія планує переобладнати три заводи - у Емдені, Цвікау та Ганновері. VW визнає, що це призведе до скорочення кількості робочих місць, проте вважають успіхом те, що концерн розпочне в Німеччині виробництво електромобілів. У 2022 році концерн також хоче відкрити ще один завод у Східній Європі. Заплановані і масштабні вливання в розвиток бізнесу в Китаї.

Кілька днів тому міністр економіки країни Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив, що німецький уряд збирається надати субсидію у розмірі одного мільярда євро для спорудження у ФРН заводу з виробництва акумуляторних батарей, який запрацює з 2021 року. VW заявив, що готовий долучитися до цієї ініціативи, аби зменшити залежність від азійських постачальників батарей.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    E-tron від Audi - надія баварського автовиробника

    Вересень 2018 року став поворотним моментом для ринку електромобілів у ФРН. Насамперед завдяки презентації електричного позашляховика e-tron. Це - перша ластівка з родини Audi, обладнана винятково електродвигуном. Компанія-виробник запевняє, що e-tron - її перша "визріла" серійна модель електромобіля. Поставки першим покупцям розпочнуться наприкінці 2018 року, а замовити машину можна вже зараз.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Виклик Tesla

    Презентація e-tron відбулася 17 вересня в США, що можна зрозуміти як готовність помірятися силами з американською компанією Tesla - світовим лідером у сегменті елітних електромобілів. За даними Audi, e-tron матиме запас ходу в 400 кілометрів, що можна порівняти з Model 3 від Tesla.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Ринок електрокарів зростає

    Упродовж першого півріччя 2018 року в ФРН продали майже 17200 електромобілів і 16700 гібридів. Хоч зростання порівняно з аналогічним торішнім періодом становило 51 відсоток, але на тлі обсягів продажів нових бензинових і дизельних машин це - лише 1,8 відсотка. За цим показником ФРН ще далеко до світового лідера - Норвегії, де частка електрокарів - майже 40 відсотків.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Стратегічні прорахунки

    Причин відставання дві. По-перше, німецький автопром занадто довго не вірив у прихід нової ери електромобільності, роблячи ставку на двигуни внутрішнього згоряння, де німці були серед світових лідерів. Тож сьогодні багато німецьких електромобілів існують переважно на папері (як на фото). По-друге, лише нещодавно влада ФРН стала стимулювати пільгами придбання електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Слабка присутність на ринку

    Наслідком такої політики стала незначна присутність німецьких автовиробників на ринку електрокарів. Приміром, найбільший автоконцерн світу - Volkswagen - продає під своїм брендом тільки дві електричні моделі - E-Golf (з початку 2014 року) і E-Up (з кінця 2013-го). Технічні характеристики такі: запас ходу у E-Golf - 300 км (і це за старими, менш екологічними нормами), у E-Up - 160 км.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Volkswagen задумав наступ

    Цього року жодних прем'єр електромобілів від VW не очікується. Нині концерн переоснащує свій завод в німецькому Цвікау, де з 2019 року розпочнеться виробництво абсолютно нової лінійки електромобілів під загальним брендом I.D. Серед моделей буде й зображеней на фото мікроавтобус I.D. Buzz.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Електромобільність та культовий преміум-бренд

    Мільярди євро інвестує зараз в розробки й інша дочірня фірма Volkswagen - Porsche. Повністю електрична модель цього бренду очікується в 2020 році. Попередня назва - Taycan.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Daimler теж не хоче пасти задніх

    Концерн Daimler теж прагне надолужити згаяне. Сайт автовиробника вже щосили рекламує нову лінійку електромобілів марки Mercedes - EQC. Однак у серію перша машина EQC - позашляховик - піде не раніше середини 2019 року. Крім позашляховика, компанія обіцяє повну лінійку на новій технології, від компакт-класу до преміум-сегмента.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Smart лише на електротязі

    А ось марку Smart, що належить Daimler, цілком переорієнтують на електромобільність. З 2020 року автівки Smart будуть продаватися у всій Західній Європі тільки з електричним двигуном. До речі, у США, Канаді та Норвегії від бензинових Smart відмовилися ще 2017 року.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    BMW ґав не ловила

    Серед німецьких автовиробників найбільше питанням електромобільності цікавилися в BMW. У результаті баварський автоконцерн уже зараз має в своєму активі дві серійні моделі з електричними двигунами: i3 (на фото) та i8. Утім, запас ходу в 200 км (i3) задовольняє не всіх, тож BMW обіцяє з 2020 року вивести на ринок нові серійні моделі електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Opel теж має дещо в своєму арсеналі

    Шанувальники марки Opel могли вже з 2012 року купити в ФРН електромобіль Ampera. Але насправді він випускався в США. Тож після придбання компанії Opel в 2017 році французьким концерном PSA новий власник оголосив про плани щодо випуску нових електромобілів: 2020 року очікується вихід на ринок нової Corsa з електричним приводом, а до 2022 - ще чотирьох моделей електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    На ринку не лише визнані гравці

    Перспективи електромобільності зацікавили не лише гігантів німецького автопрому, а й невеликі стартапи. Наприклад, розташована в місті Ахен фірма e.GO Mobile AG, створена всього лише 2015 року, вже до кінця 2018 має намір випустити на ринок свою першу серійну модель e.GO Life (на фото).

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Deutsche Post бере справу в свої руки

    2014 року німецька пошта - Deutsche Post, зневірившись у пошуку підходящого автовиробника, готового поставити невеликі автофургони для розвезення пошти, сама придбала нікому не відому тоді фірму StreetScooter. Фірма блискуче впоралася із завданням, і тепер дорогами Німеччини роз'їжджає вже більше шести тисяч випущених нею жовтих електромобілів.

    Автор: Павло Лось, Валерій Сааков, Інза Вреде


DW.COM

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

Днями німецький автовиробник Audi представив новий електрокар e-tron. Він покликаний стати серйозною фігурою на ринку електромобілів ФРН. А які ще електрокари можна придбати у Німеччині? Дивіться у матеріалі DW. (19.09.2018)  

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VW запланував мільярди інвестицій в електромобілі

Volkswagen претендує на світове лідерство на ринку електромобілів. 

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