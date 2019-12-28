VW готовий виплатити компенсації власникам дизельних авто у Німеччині

Переговори щодо мирової угоди у рамках дизельного скандалуміж німецьким автомобільним концерном Volkswagen AG (VW) і Федеральним об'єднанням центрів захисту прав споживачів Німеччини (VZBV) у п'ятницю, 14 лютого, завершилися провалом. Проте автогігант обіцяє напряму виплатити компенсації власникам автомобілів з дизельними двигунами, що зазнали маніпуляцій.

VW звинуватив у провалі мирової угоди адвокатів позивачів, які домагаються компенсації у справі про маніпуляції даними щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів. Організація, що представляє споживачів, поклала провину на Volkswagen.

За твердженням захисників споживачів, у VW відмовилися створювати прозору систему компенсаційних виплат. Volkswagen заявив, що представники позивачів висунули вимогу про одноразовий адвокатський гонорар у 50 мільйонів євро, але ніяк не обґрунтували цю суму.

При цьому сторони вже домовилися про загальну компенсацію обсягом 830 мільйонів євро. Кожен власник дизельного автомобіля VW з двигуном, який був підданий маніпуляціям, отримає від 1800 до 2100 євро залежно від загальної кількості визнаних позовів. Автоконцерн після позачергового засідання правління після провалу переговорів оголосив, що зберігає намір виплатити компенсацію покупцям в заявленому обсязі.

У вересні 2015 року VW визнав маніпуляції з дизельними двигунами

Справа про компенсації клієнтам VW, які постраждали від дизельного скандалу, розглядається у Вищому земельному суді Брауншвейга з вересня 2019 року. Позивачі доводять, що концерн свідомо ввів в оману покупців 11 мільйонів автомобілів, проданих по всьому світу. У вересні 2015 року автовиробник визнав, що встановив програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

Автоконцерну в Німеччині раніше вже був призначений штраф в 1 мільярд євро у справі про маніпуляції даними про викиди дизельних двигунів. У США VW заплатив через цю справу 18 мільярдів доларів штрафів і компенсацій, концерн змушений був відкликати свої дизельні автомобілі з американського ринку для усунення технічних фальсифікацій. В Австралії сума компенсацій 57 тисячам австралійських споживачів склала майже 80 мільйонів євро. Звинувачення VW висунули так само в Канаді й Великобританії.