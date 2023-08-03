"Все з нуля": як родина фермерів справляється після окупації

12 год. тому 12 год. тому

Подружжя фермерів із деокупованої Кам'янки відновлює господарство після навали армії РФ. Росіяни знищили десятки одиниць техніки, вбили всю худобу та замінували землі. Поля від мін фермер розчищав власноруч, тепер на них дозріває новий врожай.