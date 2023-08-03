"Все з нуля": як родина фермерів справляється після окупації

КонфліктиУкраїна"Все з нуля": як родина фермерів справляється після окупаціїTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаМарина Барба12 год. тому12 год. томуПодружжя фермерів із деокупованої Кам'янки відновлює господарство після навали армії РФ. Росіяни знищили десятки одиниць техніки, вбили всю худобу та замінували землі. Поля від мін фермер розчищав власноруч, тепер на них дозріває новий врожай. https://p.dw.com/p/4UnF7Реклама