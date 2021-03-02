 ВРП звільнила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова через тиск на суддів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2021

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ВРП звільнила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова через тиск на суддів

У повідомленні ВРП зазначається, що Артур Ємельянов чинив тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та "іншого протиправного впливу".

ВРП звільнила суддю Вищого господарського суду через тиск на суддів

ВРП звільнила суддю Вищого господарського суду через тиск на суддів

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова через тиск на суддів. Про це у вівторок, 2 березня, повідомляє пресслужба ВРП на офіційному порталі.

Як ідеться у повідомленні, ВРП вирішила звільнити Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду на підставі "вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубого або систематичного нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді чи виявило його невідповідність займаній посаді".

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"Зокрема, друга дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що, перебуваючи на посадах голови ради суддів господарських судів та заступника голови Вищого господарського суду, Ємельянов, використовуючи своє службове становище, зробив неправомірний вплив на неупередженість суддів Господарського суду Києва, а також шляхом спонукання і тиску зробив втручання в процес здійснення судочинства у справах, які перебували в провадженні у період до 2014 року", - зазначається у повідомленні.

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Наголошується, що дії Ємельянова також включають втручання в процес здійснення судочинства суддею Господарського суду Києва, перешкоджання здійсненню судами правосуддя, тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та іншого протиправного впливу.

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Нагадаємо, у липні 2018 року Генеральна прокуратура завершила розслідування щодо судді Ємельянова, підозрюваного в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ. 

Артур Ємельянов, у 2011 році переведений як суддя з Донецька до Києва, відомий українській громадськості, зокрема, гучною справою про приховування мільйонів на рахунках у Європі. Так, Ємельянова звинувачували у приховуванні майна за допомогою фіктивного розлучення, після того, як на рахунках ексдружини Ємельянова у Ліхтенштейні у 2015 були заблоковані 13 мільйонів франків за підозрою у відмиванні коштів. 
Гроші, утім, розблокували після того, як Україна не надала інформацію про їх злочинне походження.

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