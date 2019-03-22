 ВР хоче розширити право батька на відпустку при народженні дитини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2020

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Новини

ВР хоче розширити право батька на відпустку при народженні дитини

Законодавці підтримали в першому читанні законопроєкт про відпустку при народженні дитини для батьків. Ініціатива передбачає, що така оплачувана відпустка може надаватися батькові строком до 14 днів.

Батько має право на оплачувану відпуску після народження дитини, вважають парламентарії

Батько має право на оплачувану відпуску після народження дитини, вважають парламентарії

Верховна Рада України має намір надати батькам можливість брати відпустку до двох тижнів при народженні дитини. Це передбачає законопроєкт №3695, за який у вівторок, 1 грудня, в першому читанні проголосував 301 народний депутат.

Законопроєктом "Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною" пропонується доповнити Кодекс про працю і закон "Про відпустки" новим видом відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 днів, що оплачується коштом роботодавця, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

У законопроєкті зазначається, що така відпустка може надаватися не тільки чоловікові, що перебуває в шлюбі з жінкою, яка народила дитину, а й батькові дитини, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але вони разом проживають.

Крім того, така відпустка також може надаватися бабусі чи дідусю або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати чи батько дитини сам чи сама виховує його. Законопроєкт також гарантує рівне право кожного з батьків дитини брати відпустку для догляду за дитиною до трьох років.

Законопроєкт так само закріплює право батьків неповнолітніх дітей, а також повнолітніх осіб з інвалідністю з дитинства на додаткову відпустку.

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