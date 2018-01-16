Володимир Кістіон - український державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Кістіон".

Володимир Кістіон був віце-прем'єром в українському уряді Володимира Гройсмана. Цю посаду він обіймав з 2016 до 2019 року. Раніше Володимир Кістіон працював на посаді заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. До роботи в уряді України Володимир Кістіон був, зокрема, першим заступником міського голови Вінниці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.