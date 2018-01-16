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Володимир Кістіон

Володимир Кістіон - український державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Кістіон".

Володимир Кістіон був віце-прем'єром в українському уряді Володимира Гройсмана. Цю посаду він обіймав з 2016 до 2019 року. Раніше Володимир Кістіон працював на посаді заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. До роботи в уряді України Володимир Кістіон був, зокрема, першим заступником міського голови Вінниці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна майже вполовину скоротила споживання антрациту

Україна майже вполовину скоротила споживання антрациту 16.01.2018

Впродовж 2017 року Україна скоротила споживання вугілля антрацитової групи на 46 відсотків до 4,8 мільйона тонн, кажуть у Кабінеті міністрів України.
У Києві назвали умову відновлення закупівлі газу в російського Газпрому

У Києві назвали умову відновлення закупівлі газу в російського "Газпрому" 23.10.2017

Україна може повернутися до закупівлі газу в російського "Газпрому" за умови перенесення точки обліку за транзитом на кордон з РФ, повідомив віце-прем'єр уряду України Володимир Кістіон.
Енергонезалежність України: європейського газу не вистачить

Енергонезалежність України: європейського газу не вистачить 22.06.2016

Уряд України ставить собі за мету позбутися залежності від імпортного газу. Але енергоексперти застерігають, що для створення запасів палива на зиму доведеться купувати газ не лише в ЄС, а й в Росії.
Віце-прем'єрський ансамбль в уряді Гройсмана: спадок сталінізму і гальмо реформ

Віце-прем'єрський ансамбль в уряді Гройсмана: спадок сталінізму і гальмо реформ 22.04.2016

Експерти вважають, що за призначенням одразу шести віце-прем'єрів стоїть не лише політичний "договорняк", а й небезпечна радянська традиція.
Верховна Рада затвердила склад нового уряду

Верховна Рада затвердила склад нового уряду 14.04.2016

За ухвалення нового складу Кабміну проголосували 239 народних обранців. Свої посади в ньому зберегли шість міністрів з попереднього уряду.
ЗМІ: У БПП озвучили узгоджений склад майбутнього уряду

ЗМІ: У БПП озвучили узгоджений склад майбутнього уряду 13.04.2016

У "Блоці Петра Порошенка" розказали про узгоджений склад майбутнього уряду України, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За цими даними, низки міністерств, зокрема МВС, МЗС та міноборони, зміни не торкнуться.
Гройсман заявив, що готовий сформувати уряд

Гройсман заявив, що готовий сформувати уряд 13.04.2016

За словами спікера Верховної Ради та претендента на посаду прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, він готовий очолити уряд, але майбутньому Кабміну знадобиться підтримка фракцій парламенту.