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Володимир Демчишин

Володимир Дечишин - колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Демчишин".

Володимир Демчишин очолював міністерство енергетики та вугільної промисловості України в уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 року до квітня 2016 року. Раніше Володимир Дечишин працював в компанії "Investment Capital Ukraine", в банку ING, в компанії Ernst & Young. Володимир Дечишин є фігурантом скандалу навколо підписання контрактів на імпорт електроенергії з Росії в Україну та постачання її до окупованого Криму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вугільна справа: у чому саме звинувачують Петра Порошенка

"Вугільна справа": у чому саме звинувачують Петра Порошенка 17.01.2022

Петро Порошенко 17 січня повернувся до Києва після перебування за кордоном, щоб постати перед судом. DW розбиралася, на чому саме ґрунтуються звинувачення у держзраді та підтримці тероризму.
Наглядову раду Нафтогазу очолила екс-глава британського газового регулятора

Наглядову раду "Нафтогазу" очолила екс-глава британського газового регулятора 12.01.2018

Нова очільниця наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд раніше працювала головою регуляторного органу Великобританії з питань газопостачання - Ofgas.

Чи піде іранська нафта в ЄС через українські труби?

Чи піде іранська нафта в ЄС через українські труби? 30.05.2016

У Києві у квітні на урядовому рівні пролунала пропозиція транспортувати нафту з Ірану через трубопровід Одеса - Броди. Утім, далі гучних заяв справа не йде. Експерти сумніваються у реальності проекту.
Чи вилікує новий міністр хронічні хвороби енергетики?

Чи вилікує новий міністр "хронічні хвороби" енергетики? 19.04.2016

Посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України в кабінеті Володимира Гроймана посів Ігор Насалик. Експерти сумніваються у здатності новопризначеного урядовця вирішити проблеми галузі.
Демчишин: Тариф на транзит російського газу збільшено у 1,5 рази

Демчишин: Тариф на транзит російського газу збільшено у 1,5 рази 19.01.2016

Нова методика ціноутворення збільшить тариф на транзит російського блакитного палива через Україну приблизно на 50%, заявив глава українського Міненерго. І припустив, що переговори з "Газпромом" будуть складними.
Демчишин: Україна не постачатиме електроенергію до Криму без підписання договору

Демчишин: Україна не постачатиме електроенергію до Криму без підписання договору 13.01.2016

Росія не готова підписувати договір на умовах Києва, а Україна не має законних підстав для постачання електроенергії до Криму, заявив Володимир Демчишин.
Демчишин: Поставки вугілля з зони АТО відновляться після підключення ЛЕП

Демчишин: Поставки вугілля з зони АТО відновляться після підключення ЛЕП 30.11.2015

Поставки вугілля із зони АТО відновляться після підключення лінії електропередачі "Каховська-Титан", припускає міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.
Демчишин: Запасів вугілля енергосистемі України вистачить на 50 днів

Демчишин: Запасів вугілля енергосистемі України вистачить на 50 днів 27.11.2015

Міністр енергетики України Володимир Демчишин заявив про надходження вугілля із ПАР найближчим часом, а також пов'язав припинення поставок вугілля з Росії на Донбасу з припинення поставок електроенергії до Криму.
Укренерго: Активісти назвали умову допуску ремонтних бригад до ЛЕП

"Укренерго": Активісти назвали умову допуску ремонтних бригад до ЛЕП 23.11.2015

Голова "Укренерго" повідомив про умови, які висунули активісти блокади Криму для допуску ремонтних бригад для полагодження ліній електропередач на адмінкордоні з анексованим півостровом.
Демчишин: Україна не бачить необхідності в імпорті газу з РФ у IV кварталі

Демчишин: Україна не бачить необхідності в імпорті газу з РФ у IV кварталі 23.11.2015

Київ не вбачає необхідності у здійсненні передоплати російському "Газпрому" за постачання газу до кінця IV кварталу 2015 року. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.
Демчишин: Україна з середи припинить імпорт електроенергії з Росії

Демчишин: Україна з середи припинить імпорт електроенергії з Росії 10.11.2015

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна вже з середи має намір припинити купувати російську електроенергію, бо має вдосталь власних потужностей.
Анонс відставок в уряді: Яценюк попереджає Порошенка

Анонс відставок в уряді: Яценюк попереджає Порошенка 05.11.2015

Арсеній Яценюк знову анонсував перестановки в уряді. Принаймні так стверджує видання Politico з посиланням на українського прем'єра. Експерти називають такі наміри ходом у політичній грі проти президента.
У Києві кажуть про можливість імпорту російського газу й без підписання протоколу

У Києві кажуть про можливість імпорту російського газу й без підписання протоколу 07.10.2015

За словами Володимира Демчишина, Україна може розпочати імпорт газу з Росії й без підписання тристороннього протоколу. Угода з ЄБРР щодо 300 мільйонів доларів США і досі не підписана.
Нафтогаз має кошти для закупівлі російського газу в рамках зимового пакету

"Нафтогаз" має кошти для закупівлі російського газу в рамках "зимового пакету" 28.09.2015

"Нафтогаз України" має близько 500 мільйонів доларів США на закупівлю російського газу. Імпорт блакитного палива з Росії почнеться після підписання тристороннього протоколу.
У Брюсселі парафували тристоронній протокол про зимовий пакет для України

У Брюсселі парафували тристоронній протокол про "зимовий пакет" для України 25.09.2015

Тристоронні переговори за участю Єврокомісії, Росії, України та представників "Газпрому" й "Нафтогазу" завершились парафуванням відповідного протоколу про поставки російського газу Україні впродовж опалювального сезону.
Росія знизить ціну на газ для України на 24,6 доларів за тисячу кубометрів

Росія знизить ціну на газ для України на 24,6 доларів за тисячу кубометрів 25.09.2015

На четвертий квартал 2015 року ціна на російський газ для України становитиме 227,4 долара на тисячу кубометрів. Встановлена ціна збігається з рівнем цін на газ для країн ЄС, які межують з Україною.
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