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Володимир Дечишин - колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Демчишин".
Володимир Демчишин очолював міністерство енергетики та вугільної промисловості України в уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 року до квітня 2016 року. Раніше Володимир Дечишин працював в компанії "Investment Capital Ukraine", в банку ING, в компанії Ernst & Young. Володимир Дечишин є фігурантом скандалу навколо підписання контрактів на імпорт електроенергії з Росії в Україну та постачання її до окупованого Криму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Київ не вбачає необхідності у здійсненні передоплати російському "Газпрому" за постачання газу до кінця IV кварталу 2015 року. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.
Тристоронні переговори за участю Єврокомісії, Росії, України та представників "Газпрому" й "Нафтогазу" завершились парафуванням відповідного протоколу про поставки російського газу Україні впродовж опалювального сезону.