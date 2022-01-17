Володимир Дечишин - колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Демчишин".

Володимир Демчишин очолював міністерство енергетики та вугільної промисловості України в уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 року до квітня 2016 року. Раніше Володимир Дечишин працював в компанії "Investment Capital Ukraine", в банку ING, в компанії Ernst & Young. Володимир Дечишин є фігурантом скандалу навколо підписання контрактів на імпорт електроенергії з Росії в Україну та постачання її до окупованого Криму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.