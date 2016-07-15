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Володимир Парасюк
Тема
Володимир Парасюк - активіст Євромайдану, народний депутат України 8-го скликання.
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Докладно
Як Верховна Рада допрацьовує останні дні: порожня зала і картки без депутатів (19.06.2019)
Як Верховна Рада допрацьовує останні дні: порожня зала і картки без депутатів (19.06.2019)
Народні депутати, які виступають проти розпуску парламенту, не дуже охоче туди приходять останніми тижнями. Система "Рада" хоч і реєструє до 300 депутатів, але насправді у залі лише кілька десятків народних обранців. Ось як "вона працює"…
Політика
19.06.2019
19 червня 2019 р.
01:25 хв.
Депутата ВРУ Парасюка заочно арештували в Росії
Депутата ВРУ Парасюка заочно арештували в Росії
Москва обвинувачує Володимира Парасюка в участі в нападах на російські диппредставництва у Києві та Львові.
Політика
11.10.2017
11 жовтня 2017 р.
Сироїд закрила засідання Ради через її "захоплення" поліцією
Сироїд закрила засідання Ради через її "захоплення" поліцією
В українському парламенті виник скандал після того, як до зали засідань завели правоохоронців.
Політика
15.03.2017
15 березня 2017 р.
Блокада на Донбасі
Блокада на Донбасі
Уже третій тиждень поспіль триває залізнична блокада непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей.
Політика
09.02.2017
9 лютого 2017 р.
Кінець сесії: що зробила Рада за півроку (відео)
Кінець сесії: що зробила Рада за півроку (відео)
Прем'єріада, зміни до Конституції та регулярні бійки. Чим запам'яталася чергова сесія українського парламенту?
Політика
15.07.2016
15 липня 2016 р.
Кінець сесії: що зробила Рада за півроку (15.07.2016)
Кінець сесії: що зробила Рада за півроку (15.07.2016)
Прем’єріада, зміни до Конституції, а також численні бійки. 15 липня - останнє пленарне засідання чергової сесії парламенту. DW нагадала, чим вона запам’яталася.
Політика
15.07.2016
15 липня 2016 р.
01:39 хв.
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