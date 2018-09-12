Volkswagen припиняє виробництво легендарних "Жуків"

Німецький автомобільний концерн Volkswagen оголосив про рішення припинити випуск легендарної моделі "Жук" (Beetle). Як повідомили у американському підрозділі Volkswagen у четвер, 13 вересня, останній "Жук" зійде з конвеєра у липні 2019 року на заводі компанії у мексиканському місті Пуебла.

Керівник Volkswagen Group of America Гінріх Вебкен (Hinrich Woebcken), утім, не виключив, що у майбутньому виробництво "Жуків" може бути знову відновлене. "Ніколи не кажіть "ніколи", - зауважив Вебкен, цитує агентство AFP.

Власне модель "Жук" компанія Volkswagen AG випускала з 1938 року до 2003 року. Прототип авто був створений німецьким автомобільним конструктором Фердинандом Порше (Ferdinand Porsche) у 1934 році після того, як роком раніше Адольф Гітлер поставив вимогу виробляти "народний" автомобіль для німецького ринку. Масове виробництво авто розпочалося вже після завершення Другої світової війни.

1974 року завод Volkswagen випустив останнього "Жука", зібраного на німецькій землі. Виробництво продовжили у Мексиці та Бразилії, а машини цієї моделі стали найпоширенішими у світі. В місті Пуебла їх збирали аж до липня 2003 року.

1998 року Volkswagen випустив на ринок модель "Новий Жук" (New Beetle - Typ 9C). Автомобіль в стилі ретро мав точнісінько такий же "горб" й такі ж великі "очі", як і оригінал Фердинанда Порше. А у 2011 році німецький концерн замінив її моделлю з назвою "Жук" (A5), яка мала більш сучасний, ніж її попередниця, вигляд.

Загалом "Жуків" було випущено понад 21 мільйон екземплярів, що до 2002 року робило його наймасовішим автомобілем у світі, допоки його не обійшла за кількістю інша модель Volkswagen - Golf.

"Жук", якого любили всі Народний автомобіль фюрера Масштабний проект зі створення народного автомобіля для німців: на фотографії - Гітлер та прототип Volkswagen Typ 1 під час закладання фундаменту автозаводу біля міста Фаллерслебен 26 травня 1938 року. Саме зі створення цієї моделі конструктора Фердінанда Порше почалась ера відомого на увесь світ автомобільного бренду.

"Жук", якого любили всі Трансформація у військовий джип Після початку Другої світової війни потреби армії стали пріоритетними: для воєнних операцій Гітлера на основі цивільних "Жуків" почали випускати військові машини підвищеної прохідності. 950-тикілограмовий легкий позашляховик не раз показував свою цінність на фронті. На цій фотографіїі: під час російської кампанії генерал Гассо фон Мантойфель виштовхує VW Typ 82 з багнюки.

"Жук", якого любили всі Знову є чим пишатися Усього через 10 років після завершення Другої світової, 5 серпня 1955 року, з конвеєра заводу Volkswagen в Вольфсбурзі зійшов мільйонний "Жук". Автомобіль із заокругленним кузовом та опозитним чотирициліндровим двигуном став символом німецького економічного дива.

"Жук", якого любили всі Тато, мама, дитина і "Жук" Ідея народного автомобіля, - надійного, недорогого та здатного вмістити чотирьох людей, - зародилася ще на початку ери автомобілебудування. У 60-ті роки мрія багатьох сімей нарешті стала реальністю. Модель VW 1200 навіть обладнали люком на даху. Він давав відчуття літньої свіжості в салоні у часи, коли автомобільних кондиціонерів ще не було.

"Жук", якого любили всі З асфальту - в поле Його проектували зовсім не як трактор, проте "Жук" добре показав себе навіть у аграрній сфері. Завдяки задньому приводу він завзято роз'їжджав полями та перебрав на себе усю важку сільську роботу в 50-х роках. Наприклад, ось з таким причіпним плугом, як на фото.

"Жук", якого любили всі "Жук" зупиняється Завершення цілої ери: 1 липня 1974 року завод Volkswagen випустив останнього "Жука", зібраного на німецькій землі. Його порядковий номер був 11 916 519. Виробництво продовжили у Мексиці та Бразилії, а машини цієї моделі стали найпоширенішими у світі.

"Жук", якого любили всі З голови до ніг призначений для любові Viva el Vocho! Нехай живе мексиканський "Жук"! В місті Пуебла їх збирали аж до 30 липня 2003 року. Співробітники "Фольксваґен Мексика", які вирішували одружитися, їхали на церемонію у весільному "Жуку" з кованим, наче біле мереживо, корпусом.

"Жук", якого любили всі Повернення в Бразилію Ностальгія за улюбленою моделлю охопила цілу країну: 1993 року президент Бразилії Ітамар Франко (ліворуч на фото) наказав поновити виробництво "Жука". В період між 1959 та 1986 роками в Бразилії зібрали майже 3,3 мільйони "Мурашок" ("Fusca") - під такою назвою в цій країні виробляли відому модель. З 1993 по 1996 з конвеєрів з'їхало ще 46 тисяч цих автомобілів.

"Жук", якого любили всі Від народного до всесвітнього автомобіля В інших країнах, зокрема в ПАР, Бельгії, Австралії та Індонезії, виробництво "Жука" з родини Volkswagen продовжилось. З народного автомобіля для німців він перетворився на машину для всіх: по цілому світі було замовлено і продано майже 22 мільйони екземплярів цієї моделі. А в багатьох країнах, наприклад, у Єгипті, "Жуки" ще й досі на ходу.

"Жук", якого любили всі Погляд на небо Для фанатів та поціновувачів славетної моделі: 1998 року Volkswagen випустив на ринок "Нового Жука" (Typ 9C). Автомобіль в стилі ретро має точнісінько таки "горб" й такі ж великі "очі", як і оригінал Фердінанда Порше. Проте вартість та кінські сили виходять далеко за межі базової вартості класичної моделі.

"Жук", якого любили всі Старе кохання таки згасає Свіжа зелень на старому металі: на території Баварського центру розвитку виноградарства та садівництва поблизу міста Марґетсгехгайм декоративні рослини в'ються по іржавому корпусу старого "Жука". Вперед, у зелене майбутнє! Автор: Астрід Пранґе, Юлія Куценко

