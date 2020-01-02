Volkswagen оштрафували у Польщі за маніпуляцію даними про викиди

Польська дочірня компанія німецького концерну має сплатити понад 28 мільйонів євро через продаж автомобілів, які дозволяли приховувати дані про рівень шкідливих викидів.
Компанія Volkswagen Group Polska, дочірня структура німецького автоконцерну Volkswagen, має сплатити у Польщі штраф на загальну суму 120,6 мільйона злотих (28,5 мільйона євро) за введення в оману споживачів про рівень викидів проданих автомобілів. Про це у середу, 15 січня, повідомило польське Управління конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK).
Штраф стосується періоду з 2008-го по 2016 рік та автомобілів марок Volkswagen, Audi, Seat та Skoda з двигуном EA 189 EU 5. Програмне забезпечення на цих автомобілях дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам, хоча насправді шкідливі викиди були вищими, повідомили у UOKiK.
Штраф накладено також з урахуванням позиції Volkswagen, згідно з якою дилери отримали вказівку не звертати увагу на скарги споживачів щодо рівня викидів. Volkswagen також повинен повідомити кожного споживача, який придбав автомобіль з двигуном EA 189 EU 5, про це рішення. Концерн має право оскаржити рішення щодо штрафу в суді.
Нагадаємо, в результаті розслідувань, ініційованих владою США у вересні 2015 року, VW був змушений визнати, що на кількох мільйонах автомобілів, проданих у світі, було встановлене програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам. У США Volkswagen сплатив загалом понад 20 мільярдів доларів штрафів та компенсацій.
У Німеччині Volkswagen AG і Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини (VZBV) розпочали переговори про укладення мирової угоди у справі про маніпуляції даними щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів. У разі позитивного врегулювання спору шанси 444 тисяч позивачів, які приєдналися до колективного позову, зростають, і їм, можливо, вдасться домогтися компенсацій через втрату вартості їхніх автомобілів внаслідок "дизельгейту".