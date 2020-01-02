Volkswagen оштрафували у Польщі за маніпуляцію даними про викиди

Компанія Volkswagen Group Polska, дочірня структура німецького автоконцерну Volkswagen, має сплатити у Польщі штраф на загальну суму 120,6 мільйона злотих (28,5 мільйона євро) за введення в оману споживачів про рівень викидів проданих автомобілів. Про це у середу, 15 січня, повідомило польське Управління конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK).

Штраф стосується періоду з 2008-го по 2016 рік та автомобілів марок Volkswagen, Audi, Seat та Skoda з двигуном EA 189 EU 5. Програмне забезпечення на цих автомобілях дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам, хоча насправді шкідливі викиди були вищими, повідомили у UOKiK.

Штраф накладено також з урахуванням позиції Volkswagen, згідно з якою дилери отримали вказівку не звертати увагу на скарги споживачів щодо рівня викидів. Volkswagen також повинен повідомити кожного споживача, який придбав автомобіль з двигуном EA 189 EU 5, про це рішення. Концерн має право оскаржити рішення щодо штрафу в суді.

Нагадаємо, в результаті розслідувань, ініційованих владою США у вересні 2015 року, VW був змушений визнати, що на кількох мільйонах автомобілів, проданих у світі, було встановлене програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам. У США Volkswagen сплатив загалом понад 20 мільярдів доларів штрафів та компенсацій.

У Німеччині Volkswagen AG і Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини (VZBV) розпочали переговори про укладення мирової угоди у справі про маніпуляції даними щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів. У разі позитивного врегулювання спору шанси 444 тисяч позивачів, які приєдналися до колективного позову, зростають, і їм, можливо, вдасться домогтися компенсацій через втрату вартості їхніх автомобілів внаслідок "дизельгейту".