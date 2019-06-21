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Внешэкономбанк

Внешэкономбанк - російський державний банк. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Внешэкономбанк".

Повна назва Внешэкономбанку - Державна корпорація "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Внешэкономбанк)". Штаб-квартира банку розташована в Москві. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Російський Внешэкономбанк позивається проти України в Стокгольмі

Російський Внешэкономбанк позивається проти України в Стокгольмі 21.06.2019

В Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма надійшов позов Внешэкономбанку до України через санкції проти "Промінвестбанку". Російський банк звинувачує Україну в порушенні міжурядової угоди про інвестиції.
Зять Трампа Джаред Кушнер розповість сенаторам про контакти з Росією

Зять Трампа Джаред Кушнер розповість сенаторам про контакти з Росією 27.03.2017

Радник президента США та його зять Джаред Кушнер погодився відповісти на питання комітету Сенату з розвідки в рамках розслідування "російських зв'язків" Дональда Трампа.
Як російські банки відреагували на українські санкції

Як російські банки відреагували на українські санкції 17.03.2017

У відповідь на запроваджені Києвом санкції російські державні банки прискорюють продаж своїх дочірніх компаній в Україні. Чи є бажаючи придбати українські активи російських власників і що це означає для клієнтів?
РНБО: Санкції проти російських банків в Україні мають бути ініційовані протягом доби

РНБО: Санкції проти російських банків в Україні мають бути ініційовані протягом доби 15.03.2017

Нацбанку України та правоохоронцям доручено проаналізувати роботу російських банків в Україні і запропонувати, які санкції до них мають бути застосовані.
Газпром взяв у китайського банку кредит на два мільярди євро

"Газпром" взяв у китайського банку кредит на два мільярди євро 03.03.2016

Окрім "Газпрому", китайськими кредитами також скористалася низка інших великих компаній Росії, серед яких "Норільський нікель" та хімконцерн "Сібур".
Російські банки оскаржують європейські санкції в суді ЄС

Російські банки оскаржують європейські санкції в суді ЄС 24.10.2014

"Сбербанк", "ВТБ" і "ВЭБ" подали позови до cуду Європейського Союзу в Люксембурзі з вимогою скасувати введені проти них секторальні санкції.
Москва погрожує відповісти на санкції Заходу, але й обіцяє сприяти мирному плану

Москва погрожує відповісти на санкції Заходу, але й обіцяє сприяти мирному плану 12.09.2014

МЗС Росії критикує "санкційну ескалацію" конфлікту в Україні. Тим часом ЗМІ повідомляють, що під нові санкції США потрапить один з найбільших банків РФ - "Сбербанк".
Ситуація в Україні - головний біль для російських банків?

Ситуація в Україні - головний біль для російських банків? 28.02.2014

Криза в Україні може боляче вдарити по російському банківському сектору, попереджають експерти. Але представники банків запевнили DW, що попри ризики ситуація залишається під контролем.