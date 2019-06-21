Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Внешэкономбанк - російський державний банк. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Внешэкономбанк".
Повна назва Внешэкономбанку - Державна корпорація "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Внешэкономбанк)". Штаб-квартира банку розташована в Москві. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.