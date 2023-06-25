13 загиблих внаслідок авіаударів РФ по Сирії - спостерігачі

Спостерігачі зазначають, що нинішня атака стала найсмертоноснішою у Сирії з початку цього року. Кількість жертв може збільшитися, адже серед постраждалих є важкопоранені.

Внаслідок низки авіаударів російської авіації по північному заходу Сирії, який контролюється сирійськими повстанцями, загинуло щонайменше 13 людей, повідомляє AFP із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотримання прав людини.

За даними спостерігачів, шестеро цивільних та троє комбатантів загинуло на околиці міста Джиср-еш-Шугур. Ще троє цивільних, серед яких двоє дітей, а також один повстанець стали жертвами увіаудару по околицях міста Ідліб. Спостерігачі кажуть, що ще понад 30 людей отримали поранення у Джиср-еш-Шугурі, деякі з них перебувають у важкому стані, тому кількість загиблих може зрости.

"Ці російські удари стали найсмертоноснішими у Сирії в цьому році та прирівнюються до масового вбивства", - сказав Рамі Абдель Рахман, керівник Сирійського центру моніторингу за дотримання прав людини.

Як вважають спостерігачі, російські сили відреагували на удари безпілотників повстанців минулого тижня, які призвели до загибелі чотирьох цивільних, зокрема двох дітей.

Збройний конфлікт у Сирії між різними угрупованнями триває з 2011 року. Війна вже забрала понад пів мільйона життів і змусила понад половину довоєнного населення країни залишити свої будинки. Росія неодноразово завдавали ударів по регіонам країни, які утримує озброєна сирійська опозиція.