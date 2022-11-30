Влада Німеччини спростить правила працевлаштування іноземців
Євген Жуков | Олександр Куницький
2 год. тому
Новий закон покликаний полегшити переїзд кваліфікованих фахівців до Німеччини. У деяких галузях іноземцю, який має достатній трудовий досвід, не доведеться домагатися визнання кваліфікації.
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Уряд Німеччини вирішив полегшити працевлаштування кваліфікованих працівників з-за кордону. Відповідно до схвалених у середу, 30 листопада, основних положень відповідного законопроєкту, іноземцям, які володіють німецькою мовою або працюють за однією з дефіцитних спеціальностей, дозволять в'їзд до ФРН навіть без таких документів, як свідоцтва про працевлаштування чи навчання.
Іноземцям, які мають професійну кваліфікацію, буде дозволено гнучкіше підходити до вибору робочого місця, тобто вони зможуть працювати не лише за спеціальністю, якій навчалися, а й за іншими. У деяких галузях, якщо людина має достатній трудовий досвід, їй доведеться домагатися визнання кваліфікації, що зазвичай займає тривалий час. Ті ж, хто не має професійної кваліфікації, отримають можливість отримати її в Німеччині.