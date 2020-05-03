 Влада Франції назвала винятки з обов′язкового карантину для приїжджих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2020

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Влада Франції назвала винятки з обов'язкового карантину для приїжджих

Франція на тлі боротьби з коронавірусом запровадить двотижневий карантин для всіх, хто в'їжджає. Захід не поширюватиметься на тих, хто прибув з Великобританії, країн ЄС або Шенгенської зони незалежно від громадянства.

Ейфелева вежа у Парижі

Ейфелева вежа у Парижі

Двотижневий карантин для всіх, хто в'їжджає до країни, який готує влада Франції, допускає низку винятків. Захід, оголошений для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, не поширюватиметься на осіб, які прибули з Великобританії, а також держав Євросоюзу та Шенгенської зони незалежно від громадянства приїжджих. Про це в Єлисейському палаці повідомили в неділю, 3 травня. За даними влади, розпорядження щодо французів і громадян країн ЄС, які прибувають до Франції з інших регіонів, представлять найближчими днями.

Офіційний Париж днем ​​раніше продовжив режим надзвичайного санітарного стану, що діяв з 24 березня, до 24 липня. У зв'язку з цим міністр соціальних справ і охорони здоров'я Олів'є Веран анонсував двотижневий карантин для тих, хто прибуває в країну. Парламент має розглянути відповідний законопроєкт 4 травня.

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Карантинні заходи у Франції діють з 17 березня, а 13 квітня вони були продовжені до 11 травня. Французам можна виходити з дому тільки для здійснення покупок, відвідування лікарів або поїздок на роботу. Прогулянки з дітьми та заняття спортом на свіжому повітрі дозволені лише раз на день в радіусі одного кілометра від будинку і не більше години.

Коронавірус SARS-CoV-2 зафіксовано у понад 3,5 мільйонів осіб в 212 країнах і територіях з часу його виявлення в Китаї наприкінці 2019 року. Від наслідків захворювання COVID-19 померли 247,5 тисячі людей. Перше місце за кількістю заражень і смертей посідають США. За даними американського Університету імені Джонса Хопкінса, у Франції станом на 4 травня вірус підтверджений у майже 170 000 осіб, померли 24,9 тисячі людей.

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