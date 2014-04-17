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Вітаутас Ландсбергіс

Вітаутас Ландсбергіс - литовський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вітаутас Ландсбергіс".

Вітаутас Ландсбергіс - відомий європейський політик, державний і громадський діяч, перший голова Сейму незалежної Литви. Член Європарламенту з 2004 до 2014 року, входить до складу комітету ЄП з питань зовнішньої політики. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.