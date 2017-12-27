Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Віталій Мутко - російський спортивний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Мутко".
Віталій Мутко був міністром спорту Росії з 2012 року до 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російські високопосадовці визнали існування системи допінгу в країні. Про це зазначається у статті газети New York Times, опублікованій 28 грудня. Після виходу матеріалу Російське антидопінгове агентство заявило, що журналісти вирвали з контексту слова про визнання. Експерт у сфері допінгу Гайо Зеппельт розповів DW про "інституційну змову" в російському спорті.