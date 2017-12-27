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Віталій Мутко

Віталій Мутко - російський спортивний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Мутко".

Віталій Мутко був міністром спорту Росії з 2012 року до 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Віталій Мутко залишив посаду голови оргкомітету з підготовки ЧС-2018

Віталій Мутко залишив посаду голови оргкомітету з підготовки ЧС-2018 27.12.2017

Голова оргкомітету "Росія 2018" Віталій Мутко залишив посаду, проте продовжить курирувати підготовку до Чемпіонату світу з футболу як віце-прем’єр РФ.
Очільник російського футболу призупинив діяльність через допінговий скандал

Очільник російського футболу призупинив діяльність через допінговий скандал 25.12.2017

Президент Російського футбольного союзу Віталій Мутко тимчасово залишає свою посаду через звинувачення в участі у державній допінговій програмі.

Зеппельт про допінг-скандал у Росії: Мутко має піти у відставку (28.12.2016) 28.12.2016

Російські високопосадовці визнали існування системи допінгу в країні. Про це зазначається у статті газети New York Times, опублікованій 28 грудня. Після виходу матеріалу Російське антидопінгове агентство заявило, що журналісти вирвали з контексту слова про визнання. Експерт у сфері допінгу Гайо Зеппельт розповів DW про "інституційну змову" в російському спорті.

Російську паралімпійську збірну відсторонили від Ігор у Ріо

Російську паралімпійську збірну відсторонили від Ігор у Ріо 07.08.2016

Міністр спорту Росії вже заявив, що Росія оскаржить це рішення Міжнародного паралімпійського комітету в Спортивному арбітражному суді.
Російські легкоатлети остаточно не допущені до Олімпіади в Ріо

Російські легкоатлети остаточно не допущені до Олімпіади в Ріо 21.07.2016

Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію щодо російських легкоатлетів. Дане рішення є остаточним. Доля всієї збірної Росії - в руках МОК.
МОК ухвалить рішення щодо участі Росії в Олімпіаді до 26 липня

МОК ухвалить рішення щодо участі Росії в Олімпіаді до 26 липня 20.07.2016

Міжнародний олімпійський комітет планує протягом семи днів ухвалити рішення щодо участі Росії в Олімпіаді в Бразилії. Водночас у Москві припускають, що вердикт буде вже у неділю, 24 липня.
МОК не допустить російського міністра спорту на Олімпіаду-2016 в Ріо

МОК не допустить російського міністра спорту на Олімпіаду-2016 в Ріо 19.07.2016

Міжнародний олімпійський комітет дав старт розслідуванню масштабної допінгової схеми в Росії та анонсував повторну перевірку на допінг російських спортсменів-учасників Сочі-2014.
Допінгові скандали в Росії: до чого тут держава?

Допінгові скандали в Росії: до чого тут держава? 18.06.2016

Російським легкоатлетам заборонили участь в цьогорічній Олімпіаді. DW дізнавалась, чому російських спортсменів ловлять на вживанні заборонених стимуляторів частіше за інших.
Міністр спорту - фігурант допінгових оборудок у Росії (відео)

Міністр спорту - фігурант допінгових оборудок у Росії (відео) 09.06.2016

Міністр спорту Росії Віталій Мутко причетний до замовчування інформації про використання спортсменами допінгу.

Німецький бізнес радить Україні не відмовлятися від ринку РФ - DW Новини (09.06.2016) 09.06.2016

Німецькі журналісти довели причетність міністра спорту Росії до допінгових оборудок. Поряд з національними збірними на "Євро-2016" змагаються спортивні бренди.

Міністр спорту - фігурант допінгових оборудок у Росії (09.06.2016) 09.06.2016

Міністр спорту Росії особисто причетний до замовчування інформації про використання спортсменами допінгу, доводять німецькі журналісти.

DW Новини за 100 секунд (09.06.2016) 09.06.2016

Ізраїль заблокував рідне місто тель-авівських нападників. Допінговий скандал в Росії. Унікальний рудий лемур народився в зоопарку Сан-Дієго.
Міністр спорту РФ допустив відсутність росіян на Олімпіаді

Міністр спорту РФ допустив відсутність росіян на Олімпіаді 28.05.2016

Міністр спорту Росії Віталій Мутко визнав вірогідність сценарію, за яким спортсменам РФ заборонять брати участь в Олімпіаді-2016 через допінговий скандал.
Мінспорту Росії готове закрити антидопінгові лабораторії у країні

Мінспорту Росії готове закрити антидопінгові лабораторії у країні 09.11.2015

Міністр спорту РФ Віталій Мутко пообіцяв виконати рекомендації міжнародних організацій щодо боротьби зі вживанням легкоатлетами допінгу та заявив про готовність закрити антидопінгові лабораторії в Росії.
Росія заперечує причетність до змови щодо ЧС-2018

Росія заперечує причетність до змови щодо ЧС-2018 30.10.2015

У Москві відреагували на слова Йозефа Блаттера про те, що РФ отримала право проведення фінальної частини Чемпіонату світу з футболу у 2018 році завдяки змові.
WADA розслідує звинувачення в допінгу на адресу Росії

WADA розслідує звинувачення в допінгу на адресу Росії 02.08.2015

Незалежна комісія WADA вивчить дані про допінг серед російських легкоатлеток, наведені у фільмі німецького телеканалу ARD. Міністр спорту РФ Віталій Мутко заявив, що цей скандал не стосується Росії.
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