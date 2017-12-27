Віталій Мутко

Зеппельт про допінг-скандал у Росії: Мутко має піти у відставку (28.12.2016)

Російські високопосадовці визнали існування системи допінгу в країні. Про це зазначається у статті газети New York Times, опублікованій 28 грудня. Після виходу матеріалу Російське антидопінгове агентство заявило, що журналісти вирвали з контексту слова про визнання. Експерт у сфері допінгу Гайо Зеппельт розповів DW про "інституційну змову" в російському спорті.