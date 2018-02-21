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"Вістря списа"

"Вістря списа" – сили шкидкого реагування НАТО. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вістря списа".

Створення сил швидкого реагування НАТО "Вістря списа" було інційовна після анексії Росією українського півострова Крим у 2014 році та початку війни на Сході України. Офіційна назва англійською - Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), тобто Об’єднана оперативна група підвищеної готовності. Особливість таких сил швидкого реагування полягає в їхній особливій мобільності та здатності впродовж 48-72 годин бути готовими до виконання завдань на місці, де виникла в них потреба. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Миротворча місія ООН на Донбасі: чи поїде Бундесвер? (відео)

Миротворча місія ООН на Донбасі: чи поїде Бундесвер? (відео) 21.02.2018

Чи здатний Бундесвер взяти участь у миротворчій місії на Донбасі? У Бундестазі вважають, що так, посилаючись на досвід. Водночас німецькій армії гостро бракує екіпірування й техніки: від бронежилетів до танків.

Бундесвер і миротворча місія ООН на Донбасі: бути чи не бути? (21.02.2018) 21.02.2018

Чи здатний Бундесвер взяти участь у миротворчій місії на Донбасі? У Бундестазі вважають, що так, посилаючись на досвід. Водночас німецькій армії гостро бракує екіпірування й техніки: від бронежилетів до танків.
Бундесверу бракує екіпірування для завдань у зимових умовах

Бундесверу бракує екіпірування для завдань у зимових умовах 19.02.2018

У міністерстві оборони ФРН повідомили, що німецькі військовослужбовці до 2021 року частково обмежені у виконанні завдань НАТО в похідних умовах.
До Польщі прибувають війська НАТО для навчань підрозділу Вістря списа

До Польщі прибувають війська НАТО для навчань підрозділу "Вістря списа" 17.05.2016

Півтори тисячі військовослужбовців з чотирьох країн відпрацюють реагування на загрозу зі східного флангу.
НАТО: у пошуках суспільної підтримки

НАТО: у пошуках суспільної підтримки 24.06.2015

У Брюсселі розпочинається зустріч міністрів оборони країн НАТО. Альянс зміцнив свої позиції в сфері протистояння загрозам на полі бою, однак потребує "швидкої допомоги" у сфері публічної дипломатії.
Польща як плацдарм для навчань НАТО

Польща як плацдарм для навчань НАТО 21.06.2015

Цього року Північноатлантичний альянс проводить найбільші навчання з часів "холодної війни". У Польщі свою боєготовність має продемонструвати заснований восени минулого року спецпідрозділ "Вістря списа".
У НАТО задоволені дотеперішнім перебігом навчань Вістря списа

У НАТО задоволені дотеперішнім перебігом навчань "Вістря списа" 09.04.2015

Навчання мають на меті досягти готовності військовослужбовців до виконання завдань за межами Альянсу за лічені години. Раніше на це потрібно було кільканадцять днів.
НАТО вперше тестує нові сили надшвидкого реагування

НАТО вперше тестує нові сили надшвидкого реагування 07.04.2015

Нові підрозділи надшвидкого реагування "Вістря списа", створені НАТО у відповідь на російську загрозу, уперше проводять навчання. Солдати відпрацьовують бойові навички, зокрема, в Німеччині.