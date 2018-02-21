"Вістря списа" – сили шкидкого реагування НАТО. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вістря списа".

Створення сил швидкого реагування НАТО "Вістря списа" було інційовна після анексії Росією українського півострова Крим у 2014 році та початку війни на Сході України. Офіційна назва англійською - Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), тобто Об’єднана оперативна група підвищеної готовності. Особливість таких сил швидкого реагування полягає в їхній особливій мобільності та здатності впродовж 48-72 годин бути готовими до виконання завдань на місці, де виникла в них потреба. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.