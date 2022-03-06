Відкриття банківського рахунку: як це робиться в Німеччині

Віднедавна українські банки можуть вимагати від охочих відкрити рахунок чи здійснити переказ довідку про походження коштів. У Німеччині такі перевірки існують уже давно, а відкрити рахунок у банку не завжди просто.