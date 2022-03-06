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Visa

У Маріуполі намагаються здійснити ще одну спробу евакуації

У Маріуполі намагаються здійснити ще одну спробу евакуації 06.03.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 6 березня.

Mastercard та Visa зупинили бізнес в Росії

Mastercard та Visa зупинили бізнес в Росії 06.03.2022

Платіжні сервіси Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками.
Відкриття банківського рахунку: як це робиться в Німеччині

Відкриття банківського рахунку: як це робиться в Німеччині 22.11.2017

Віднедавна українські банки можуть вимагати від охочих відкрити рахунок чи здійснити переказ довідку про походження коштів. У Німеччині такі перевірки існують уже давно, а відкрити рахунок у банку не завжди просто.
PayPal та Visa вирішили давній конфлікт

PayPal та Visa вирішили давній конфлікт 22.07.2016

Платіжні системи PayPal та Visa уклали угоду, яка вперше дозволить користувачам системи онлайн-платежів сплачувати не лише в інтернеті, але й у звичайних магазинах - за допомогою картки чи смартфона.
Кредитні картки - українцям повертатимуть вкрадені з рахунків гроші

Кредитні картки - українцям повертатимуть вкрадені з рахунків гроші 15.07.2016

Гроші 11 мільйонів українців, що мають картки Visa, будуть більш захищені. З 1 серпня банки зобов'язані повертати їм вкрадені шахраями гроші. Також українцям радять уважніше ставитися до безпеки платежів.
Visa заявляє, що дотримується режиму санкцій США в Криму

Visa заявляє, що дотримується режиму санкцій США в Криму 28.01.2016

Глобальна платіжна система Visa призупинила роботу з кримським Генбанком, внесеним до санкційного списку США. У Visa обіцяють, що такий стан справ зберігатиметься, доки санкції не будуть скасовані.
Visa Inc планує купити Visa Europe за 21,2 мільярда євро

Visa Inc планує купити Visa Europe за 21,2 мільярда євро 02.11.2015

Visa Inc придбає Visa Europe після восьми років відносної незалежності двох компаній одна від одної.
Провідні спонсори ФІФА вимагають негайної відставки Блаттера

Провідні спонсори ФІФА вимагають негайної відставки Блаттера 03.10.2015

Coca-Cola, McDonald's та Visa вважають, що перебування Йозефа Блаттера на посаді президента федерації шкодить її репутації. Сам Блаттер не поділяє такої думки.
Експерт: Візовий режим з ЄС скасують не раніше серпня 2016 року

Експерт: Візовий режим з ЄС скасують не раніше серпня 2016 року 07.09.2015

Кшиштоф Мрозек, координатор проекту Eastern Partnership Visa Liberalisation Index, пояснює DW, на якій стадії в питанні відмови від віз з ЄС перебуває Україна, та які ризики стоять за лібералізацією візового режиму.
Акціонери Adidas сумніваються в доцільності подальшої співпраці з ФІФА

Акціонери Adidas сумніваються в доцільності подальшої співпраці з ФІФА 07.06.2015

На думку акціонерів компанії, Adidas не може вимагати поваги до закону від своїх підлеглих, поки ділові стосунки компанії з ФІФА, де, вочевидь, наявна корупція, тривають.
Скандал навколо ФІФА: як реагують спонсори?

Скандал навколо ФІФА: як реагують спонсори? 29.05.2015

У 2014 році маркетингові партнери ФІФА вже висловлювали занепокоєння корупційними закидами федерації та вимагали проведення розслідування. Нині вони збільшують тиск на ФІФА, зокрема, щоб захистити себе.
Visa та MasterCard припиняють операції в Криму

Visa та MasterCard припиняють операції в Криму 26.12.2014

Оператори банківських карт Visa та MasterCard припиняють обслуговування клієнтів в анексованому Росією Криму. Причиною компанії називають запроваджені США санкції.
За шість тижнів Visa та MasterCard можуть піти з Росії

За шість тижнів Visa та MasterCard можуть піти з Росії 20.05.2014

Шість тижнів має у своєму розпорядженні керівництво Visa та MasterCard, аби вирішити, чи їм залишатися на російському ринку. Зараз в компаніях прораховують потенційні ризики та ведуть переговори з можновладцями.
У Росії уже відчувають економічні наслідки неекономічних санкцій

У Росії уже відчувають економічні наслідки неекономічних санкцій 21.03.2014

Попри те, що ЄС та США ще не запровадили економічні санкції проти Росії, економічні наслідки персональних санкцій уже відчутні. У клієнтів певних російських банків - проблеми при розрахунку кредитками Visa і MasterCard.
Розрахунок кредиткою – зручно, але не без ризику

Розрахунок кредиткою – зручно, але не без ризику 04.08.2011

Дедалі більше людей користуються платіжними картками. Цей спосіб розрахунку часто є зручнішим за готівковий. Але чи є він безпечним? Експерименти німецьких науковців свідчать: загроза чатує там, де її навіть не очікуєш.
У Нідерландах арештовано 16-річного хакера-прихильника WikiLeaks

У Нідерландах арештовано 16-річного хакера-прихильника WikiLeaks 10.12.2010

У Нідерландах затримано 16-річного хлопця за підозрою у здійсненні хакерських атак на сайти Mastercard і Visa, які припинили обслуговувати рахунки інтернет-платформи WikiLeaks.
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