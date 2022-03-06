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Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 6 березня.
Платіжні сервіси Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками.
Віднедавна українські банки можуть вимагати від охочих відкрити рахунок чи здійснити переказ довідку про походження коштів. У Німеччині такі перевірки існують уже давно, а відкрити рахунок у банку не завжди просто.
Платіжні системи PayPal та Visa уклали угоду, яка вперше дозволить користувачам системи онлайн-платежів сплачувати не лише в інтернеті, але й у звичайних магазинах - за допомогою картки чи смартфона.
Гроші 11 мільйонів українців, що мають картки Visa, будуть більш захищені. З 1 серпня банки зобов'язані повертати їм вкрадені шахраями гроші. Також українцям радять уважніше ставитися до безпеки платежів.
Глобальна платіжна система Visa призупинила роботу з кримським Генбанком, внесеним до санкційного списку США. У Visa обіцяють, що такий стан справ зберігатиметься, доки санкції не будуть скасовані.
Visa Inc придбає Visa Europe після восьми років відносної незалежності двох компаній одна від одної.
Coca-Cola, McDonald's та Visa вважають, що перебування Йозефа Блаттера на посаді президента федерації шкодить її репутації. Сам Блаттер не поділяє такої думки.
Кшиштоф Мрозек, координатор проекту Eastern Partnership Visa Liberalisation Index, пояснює DW, на якій стадії в питанні відмови від віз з ЄС перебуває Україна, та які ризики стоять за лібералізацією візового режиму.
На думку акціонерів компанії, Adidas не може вимагати поваги до закону від своїх підлеглих, поки ділові стосунки компанії з ФІФА, де, вочевидь, наявна корупція, тривають.
У 2014 році маркетингові партнери ФІФА вже висловлювали занепокоєння корупційними закидами федерації та вимагали проведення розслідування. Нині вони збільшують тиск на ФІФА, зокрема, щоб захистити себе.
Оператори банківських карт Visa та MasterCard припиняють обслуговування клієнтів в анексованому Росією Криму. Причиною компанії називають запроваджені США санкції.
Шість тижнів має у своєму розпорядженні керівництво Visa та MasterCard, аби вирішити, чи їм залишатися на російському ринку. Зараз в компаніях прораховують потенційні ризики та ведуть переговори з можновладцями.
Попри те, що ЄС та США ще не запровадили економічні санкції проти Росії, економічні наслідки персональних санкцій уже відчутні. У клієнтів певних російських банків - проблеми при розрахунку кредитками Visa і MasterCard.
Дедалі більше людей користуються платіжними картками. Цей спосіб розрахунку часто є зручнішим за готівковий. Але чи є він безпечним? Експерименти німецьких науковців свідчать: загроза чатує там, де її навіть не очікуєш.
У Нідерландах затримано 16-річного хлопця за підозрою у здійсненні хакерських атак на сайти Mastercard і Visa, які припинили обслуговувати рахунки інтернет-платформи WikiLeaks.
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