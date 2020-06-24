 VIP-камера за 400 євро у Лук′янівському СІЗО (відеорепортаж) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.06.2020

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Політика й суспільство

VIP-камера за 400 євро у Лук'янівському СІЗО (відеорепортаж)

DW потрапила до Лук'янівського СІЗО, аби на власні очі переконатися, в чому різниця між платними і звичайними камерами.

Ukraine Lukjaniwka-Gefängnis in Kiew (T. Shulimova)

Усередині знаменитого слідчого ізолятора у Києві - Лук'янівки

Відчуття ніби раптом потрапив у якийсь занехаяний підвал. Смердить затхлістю та сирістю. Атмосфера гнітюча. Тут туляться 12 чоловіків. Як кажуть співробітники СІЗО, площа відповідає нормі два з половиною метри на особу. Але щодо санітарних норм - величезні питання. Тут відсутнє свіже повітря і підвищена вологість - ідеальні умови для поширення хвороботворних бактерій. А які умови пропонують у платних камерах? Дивіться у відео DW: 

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Навіщо Україні продавати тюрми - інтерв'ю з міністром юстиції (відео)

Міністр юстиції України Денис Малюська в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів про велику в'язничну реформу, навіщо платні камери в СІЗО, які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах. (17.06.2020)  

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Спершу бив, тепер захищає: тюрми та інтернати без катувань (відео)

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