VIP-камера за 400 євро у Лук'янівському СІЗО (відеорепортаж)

DW потрапила до Лук'янівського СІЗО, аби на власні очі переконатися, в чому різниця між платними і звичайними камерами.
Відчуття ніби раптом потрапив у якийсь занехаяний підвал. Смердить затхлістю та сирістю. Атмосфера гнітюча. Тут туляться 12 чоловіків. Як кажуть співробітники СІЗО, площа відповідає нормі два з половиною метри на особу. Але щодо санітарних норм - величезні питання. Тут відсутнє свіже повітря і підвищена вологість - ідеальні умови для поширення хвороботворних бактерій. А які умови пропонують у платних камерах? Дивіться у відео DW:
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