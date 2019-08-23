Письменник Єрофєєв про логіку протиправних дій Росії

Російський письменник Віктор Єрофеєв - постать скандальна. А тепер прославився пророцтвами зі свого останнього роману "Акімуди", що вийшов 2012 року. Єрофеєв, по суті, передрік події, які відбуваються в Росії на тлі української кризи. Кореспондент DW у Москві Маркус Реєр зустрівся з письменником і поцікавився його оцінкою українсько-російського конфлікту.