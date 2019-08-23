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Віктор Єрофеєв

Віктор Єрофеєв - російський письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Єрофеєв".

Віктор Єрофеєв - письменник, літературознавець, телеведучий, автор книг "Російська красуня", "Хороший Сталін", "Акімуди" та багатьох інших, кавалер французького Ордену Почесного легіону. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Віктор Єрофеєв: Як Гітлер і Сталін розширювали життєвий простір

Віктор Єрофеєв: Як Гітлер і Сталін розширювали "життєвий простір" 23.08.2019

У світі абсолютно однозначно оцінюють пакт Молотова-Ріббентропа, підписаний 80 років тому. У світі - але не в Росії. От як ставиться до цього письменник Віктор Єрофеєв.

Віктор Єрофеєв: Сталін наказав довго жити

Віктор Єрофеєв: Сталін наказав довго жити 24.01.2018

Мінкульт Росії відкликав прокатне посвідчення на стрічку "Смерть Сталіна". Чорний гумор цієї комедії визнали мало не екстремізмом. Ось що думає про це російський письменник Віктор Єрофєєв.
Коментар: Росія - батьківщина слонів та автомату Калашникова

Коментар: Росія - батьківщина слонів та автомату Калашникова 20.09.2017

У Москві відкрили пам'ятник Михайлові Калашникову й автомату АК-47. Ось як оцінює появу даного монумента письменник Віктор Єрофеєв.
Віктор Єрофеєв: Вчення Маркса знову стає актуальним?

Віктор Єрофеєв: Вчення Маркса знову стає актуальним? 14.09.2017

150 років тому був опублікований перший том "Капіталу" Карла Маркса. Письменник Віктор Єрофеєв вважає цю подію вартою особливої згадки.
Віктор Єрофеєв: Чи хочуть росіяни миру?

Віктор Єрофеєв: Чи хочуть росіяни миру? 07.07.2017

Останнє опитування Левада-центру показало, що значна частина росіян виступає за більш жорстку політику РФ. Чому? Письменник Віктор Єрофеєв шукав відповідь.
Віктор Єрофеєв: Євангеліє від політрука Прилєпіна

Віктор Єрофеєв: Євангеліє від політрука Прилєпіна 15.02.2017

Російський письменник Захар Прилєпін заявив про те, що став заступником командира батальйону так званої "ДНР", який "виконує бойові завдання". Ось як оцінив це Віктор Єрофеєв.
Віктор Єрофеєв: 25 років без СРСР

Віктор Єрофеєв: 25 років без СРСР 23.12.2016

Який шлях пройшла Росія після розпаду СРСР. Письменник Віктор Єрофеєв аналізує, стала вона кращою чи ні.
Коментар: Повернення могутнього монстра МДБ в Росії

Коментар: Повернення могутнього монстра МДБ в Росії 30.09.2016

У Росії проведуть реформу силових структур. В результаті з'явиться міністерство держбезпеки. МДБ - частина спецоперації з побудови утопії, вважає російський письменник Віктор Єрофеєв.
Коментар: Хто роз'ятрює загоєну рану 22 червня 1941 року?

Коментар: Хто роз'ятрює загоєну рану 22 червня 1941 року? 22.06.2016

75 років тому нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. Яким бачить цей день сьогодні російський письменник Віктор Єрофеєв?

Письменник Єрофєєв про логіку протиправних дій Росії 16.06.2014

Російський письменник Віктор Єрофеєв - постать скандальна. А тепер прославився пророцтвами зі свого останнього роману "Акімуди", що вийшов 2012 року. Єрофеєв, по суті, передрік події, які відбуваються в Росії на тлі української кризи. Кореспондент DW у Москві Маркус Реєр зустрівся з письменником і поцікавився його оцінкою українсько-російського конфлікту.

"Геофактор": Кровопролиття на Сході - чи є проблиски в кінці тунелю? (13.06.2014) 13.06.2014
Віктор Єрофеєв: Вторгнення до Криму - це початок кінця Путіна

Віктор Єрофеєв: "Вторгнення до Криму - це початок кінця Путіна" 21.03.2014

Російський письменник представив на кельнському літературному фестивалі Lit.Cologne свій роман "Акімуди" та розповів у інтерв'ю DW про "небезпеку кримської афери" і "лінивий гедонізм" українців.