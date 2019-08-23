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Віктор Єрофеєв - російський письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Єрофеєв".
Віктор Єрофеєв - письменник, літературознавець, телеведучий, автор книг "Російська красуня", "Хороший Сталін", "Акімуди" та багатьох інших, кавалер французького Ордену Почесного легіону. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російський письменник Віктор Єрофеєв - постать скандальна. А тепер прославився пророцтвами зі свого останнього роману "Акімуди", що вийшов 2012 року. Єрофеєв, по суті, передрік події, які відбуваються в Росії на тлі української кризи. Кореспондент DW у Москві Маркус Реєр зустрівся з письменником і поцікавився його оцінкою українсько-російського конфлікту.