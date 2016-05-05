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Віктор Пинзеник

Тема

Віктор Пинзеник - український політик, колишній міністр фінансів України.

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Докладно

В України небагато часу на значну кількість реформ

Міжнародні радники назвали проблеми та завдання України

Міжнародні радники назвали проблеми та завдання України

Група стратегічних радників-реформаторів радить Україні якнайшвидше подолати корупцію і популізм.
5 травня 2016 р.