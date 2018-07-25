Віктор Бондик - один з найближчих соратників екс-президента Віктора Януковича. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Бондик".

Віктор Бондик - один з найближчих соратників екс-президента Віктора Януковича. В українських ЗМІ ходять легенди про його тісні зв'язки з родиною колишнього глави держави. Його називають то "племінником", то "похресником" Януковича-старшого, і "другом дитинства" його дітей. Серед сухих фактів можна виокремити лише те, що старший брат Віктора Бондика Валерій багато років був впливовим діячем очолюваної Януковичем "Партії регіонів": спершу депутатом Донецької облради, а згодом і Верховної Ради. Сам Валерій Бондик протягом майже 10 років, до кінця 2016 року, очолював стратегічне державне підприємство - "Укртрансаміак". Ця компанія створена для управління аміакопроводом з російського міста Тольятті до Одеси. Широкому загалу Бондик-молодший відомий перш за все не через аміакопровід, а через легендарний 13-метровий заввишки паркан навколо його маєтку під Києвом. За висотою паркану Віктор Бондик перевищив навіть "Межигір'я". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.