Військово-транспортний літак Ан-12 розбився у Греції: восьмеро загиблих

Військово-транспортний літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали в громаді Пангеон на північному сході Греції у ніч на неділю, 17 липня. Як випливає з даних сервісу з відстеження переміщень літаків Flightradar24 від 16 липня, машина виконувала рейс MEM3032 з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша у Сербії до столиці Йорданії - Амману. За даними ЗМІ, літак належав українській компанії "Меридіан".

Повідомляється, що екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг.

Загинули восьмеро членів екіпажу

За даними очевидців, літак запалав ще у повітрі, швидко знизився, а потім упав на землю, після чого стався вибух. На борту перебували восьмеро членів екіпажу, передають Reuters та dpa.

Для гасіння пожежі прибули пожежники. На місці проводиться пошуково-рятувальна операція.

На місці катастрофи працюють пожежники та рятувальники

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Літак міг перевозити небезпечний вантаж

Представник Служби цивільного захисту Греції в ефірі грецької корпорації телерадіомовлення ERT припустив, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів. "Ми розглядаємо вантаж як небезпечний", - зазначив один із членів пожежної бригади. Місцевих жителів закликали зачинити вікна та не виходити з приміщень. Очевидці повідомляють про різкий запах та утрудненість дихання.

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ERT передає, що експерти з вибухонебезпечних речовин перебувають на місці. За словами начальника цивільного захисту округу Кавала Ставроса Ківракіса, було віддано наказ про відведення пожежних та журналістів щонайменше на кілометр від машини через можливу токсичність вантажу.