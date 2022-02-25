Війна в Україні - 28.02.2022

Пішла п'ята доба з початку воєнної агресії Росії в Україні. Плани швидкого захоплення сусідньої держави, очевидно, виконати не вдалося. Тут ми зібрали фотографії двох-трьох минулих днів. Добровольці у Львові готують пляшки із запалювальною сумішшю, 27 лютого.