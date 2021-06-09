На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відтік капіталу".

Відтік капіталу – стихійне переведення за кордон у великих розмірах і без державного контролю статків, грошей, цінних металів, матеріальних цінностей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.