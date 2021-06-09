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Відтік капіталу

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відтік капіталу".

Відтік капіталу – стихійне переведення за кордон у великих розмірах і без державного контролю статків, грошей, цінних металів, матеріальних цінностей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Гудков: Крим і Донбас коштували Москві 500 мільярдів доларів

Гудков: Крим і Донбас коштували Москві 500 мільярдів доларів 09.06.2021

Наслідки агресивної політики Росії щодо України зараз відчувають звичайні громадяни РФ через відтік капіталу та санкції проти підприємств, розповів у інтерв'ю DW російський опозиціонер Дмитро Гудков.
Китайські валютні резерви впали до чотирирічного мінімуму

Китайські валютні резерви впали до чотирирічного мінімуму 07.03.2016

Центробанк Китаю повідомив про скорочення валютних резервів другої економіки світу четвертий місяць поспіль. У лютому вони зменшилися на 28,6 мільярда доларів.
Афінська фондова біржа відкрилась різким падінням

Афінська фондова біржа відкрилась різким падінням 03.08.2015

Афінська фондова біржа відновила роботу вперше за п'ять тижнів. Окрім фондового індексу значно знизився також банківський індекс країни.
ЗМІ: ЄЦБ проведе екстрене засідання через відтік капіталу з грецьких банків

ЗМІ: ЄЦБ проведе екстрене засідання через відтік капіталу з грецьких банків 19.06.2015

Європейський центробанк проведе екстрене засідання у зв’язку з запитом центробанку Греції підвищити ліквідність фінустанов країни. Останніми днями з банківських рахунків у Греції знімають дедалі більше грошей.
Курс рубля падає разом з ціною на нафту

Курс рубля падає разом з ціною на нафту 11.11.2014

Курс рубля різко впав, Центральний банк у Москві відмовляється його регулювати. Залежність Росії від експорту енергоносіїв нині очевидна як ніколи.
Мінекономрозвитку РФ: Через санкції очікується зростання цін на продовольство

Мінекономрозвитку РФ: Через санкції очікується зростання цін на продовольство 22.09.2014

Мінекономрозвитку РФ прогнозує прискорення інфляції та відтік капіталу з країни, сума якого на кінець 2014 року може скласти до 120 мільярдів доларів США.
США вважають санкції проти Росії ефективними

США вважають санкції проти Росії ефективними 07.05.2014

Мінфін США вважає ефективними санкції проти Москви. Їхньою дією Вашингтон пояснив значний відтік капіталу з Росії. Також Вашингтон припиняє переговори з Москвою щодо FATCA.
Standard & Poor's знизило кредитний рейтинг Росії до критичного рівня

Standard & Poor's знизило кредитний рейтинг Росії до критичного рівня 25.04.2014

Агентство Standard & Poor's знизило оцінку кредитоспроможності Росії на тлі кризи в Україні. Причина такого кроку - відтік місцевого та іноземного капіталу з російської економіки, пояснюють у S&P.
Світовий банк: відтік капіталу з Росії може сягнути 150 мільярдів доларів

Світовий банк: відтік капіталу з Росії може сягнути 150 мільярдів доларів 26.03.2014

Світовий банк розробив два сценарії розвитку економіки Росії: поганий і дуже поганий. У кращому випадку відтік капіталу з Росії у 2014 році становиттме 85 мільярдів доларів, у гіршому - до 150 мільярдів.
На фондових ринках штормове попередження через Крим

На фондових ринках "штормове попередження" через Крим 14.03.2014

За два дні до проведення рефрендуму в Криму на світових біржах спостерігається падіння курсів акцій. Найбільше дісталось російському фондовому ринку.